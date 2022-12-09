ARA
Bist 100
5209,15
4,07%
Bist 100
Dolar/TL
18,643
-0,002%
Dolar/TL
Euro/TL
19,7097
0,3807%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0572
0,3603%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1075,28
-0,18%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Çırağan Sarayı'nda yangın

Beşiktaş'ta Çırağan Sarayı'nın otel bölümünde yangın çıktı.

09 Aralık 2022 | 11:26
Son Güncellenme: 09 Aralık 2022 | 12:15
0
Çırağan Sarayı'nda yangın

Çırağan Caddesi'ndeki 5 katlı Çırağan Palace Kempinski İstanbul'un dördüncü katında, tadilat çalışmaları sırasında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Balkonlardan duman yükseldiği yangına Beyoğlu, İstinye, Şişli ve Beşiktaş itfaiyesine bağlı 20 araçla müdahale ediliyor. Ekipler, merdivenli araçla otelin çatı kısmına çıkarak söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Otelde konaklayanlar tahliye edilirken, yangının ilk dakikalarında caddeyi kaplayan ve Anadolu Yakası'ndan da görülen yoğun dumanın etkisi azaldı.

Dumandan etkilenen bir kişi sağlık ekiplerince ambulansta yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangının ardından otelde konaklayanların bir kısmı valizleriyle bölgeden uzaklaştı.

Çırağan Caddesi de itfaiye ekiplerinin çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatıldı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1075,28 -0,18%
  • ALTIN ONS 1793,98 -0,17%
  • BIST 100 5209,15 4,07%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,643 -0,002%
  • EURO/TURK LIRASI 19,7097 0,3807%
  • EURO/USD 1,0572 0,3603%
  • INGILIZ STERLINI 1,22825 0,20478%
  • JAPON YENI 136,828 0,158%
  • KANADA DOLARI 1,36578 0,07474%
  • RUS RUBLESI 62,815 -0,9227%
Günün En Çok Okunanları
İkinci el otoda en çok satılan 10 marka belli oldu
Yeni DS 7 Türkiye’de: Satış fiyatı belli oldu...
Son 10 yılda 10 kat büyüdü
Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi: İşte İlk 3
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için üye olun
ÜYE OL