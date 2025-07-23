Citi'den TL için alım tavsiyesi

BloombergHT'nin haberine göre Citi'nin stratejistleri, yayımladıkları yeni notta Türk lirası için alım önerisinde bulundu.

Raporda, Türk lirasının yanı sıra Polonya’nın 10 yıllık yerel para cinsi tahvilleri ile Mısır’ın 3 aylık bonoları da yatırım açısından olumlu değerlendirildi.

Stratejistler, dolar/TL paritesinde üç aylık vadeli işlemler aracılığıyla kısa pozisyon aldıklarını belirtirken, model portföyde Türk lirasına "ağırlık artır" tavsiyesi verildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın mart ayından itibaren rezervlerini toparladığına dikkat çekildi.

Ayrıca, “Merkez Bankası yalnızca rezerv kaybını durdurmakla kalmadı, aynı zamanda yeniden rezerv biriktirme sürecine girdi. Bu gelişme, yerel para birimine olan güvenin artması açısından oldukça önemli. Aynı eğilim, yerel mevduat tercihlerinde de gözlemleniyor” değerlendirmesi yapıldı.