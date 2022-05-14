Citroen mayıs ayına ilişkin kampanyasını duyurdu.
- Citroen açıklamasına göre, 2022 model Citroen C3, 40 bin TL için 12 ay 0 faizli kredi seçeneğiyle 365 bin TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.
- 2022 model Citroen C4 ise 60 bin TL için 12 ay ve 0 faizli kredi veya 100 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,89 faiz kredi imkanıyla satılıyor. Citroen C4 modeli 524 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarla satışta.
- 2022 model Citroen C5 Aircross SUV model ailesi 90 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi veya 175 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle 780 bin TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.
- 2022 model Citroen C3 Aircross SUV 60 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi imkanı veya 100 bin TL için 12 ay yüzde 0,89 faizli kredi seçeneğiyle 498 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.
- Citroen Berlingo Kombi 90 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi veya 145 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,89 faizli kredi imkanıyla satılıyor.
- 2022 model Citroen Berlingo Van, 90 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi seçeneği veya 145 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,89 faizli kredi ile satın alınabiliyor.
- Citroen, Jumpy modelleri için 90 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi seçeneği veya 145 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,89 faizli kredi şeçenekleriyle, Jumpy Van modelleri için ise 100 bin TL 12 ay vade ve 0 faizli kredi veya 120 bin TL’ye 18 ay vadeli yüzde 0,89 faizli kredi kampanyası sunuyor.
- Jumper modeli ise 120 bin TL için 12 ay vadeli 0 faizli kredi veya 150 bin TL’ye 18 ay vadeli yüzde 0,89 faizli kredi imkanıyla satışta.
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