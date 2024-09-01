Coca-Cola İçecek, Faaliyet Raporu'nu 3 dilde daha yayımladı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, martta Türkçe olarak açıklanan raporda, CCI'nın finansal ve operasyonel sonuçları, geleceğe yönelik iş hedefleri, sürdürülebilirlik yaklaşımları ve taahhütlerinde kat ettiği yol ele alındı.

Dördüncü Entegre Faaliyet Raporu olarak kayıtlara geçen rapor, Global Reporting Initiative Standartları'na ve International Integrated Reporting Council tarafından yayımlanan Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesi'ne uyumlu olarak hazırlandı.

Rapor, CCI'ın 2023 yatırım, hedef, uygulama ve performans sonuçlarıyla birlikte, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi (COP) ve BM Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) ile SPK Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'ne dair ilerleme bildirimlerini de içeriyor.

- 'İşe alımda kadın yetenek havuzunu büyütmeyi 2023'te odağımıza aldık'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Coca-Cola İçecek Üst Yöneticisi (CEO) Karim Yahi, şirketin geçen yıl doğal afetler, ekonomik zorluklar gibi nedenlerle birçok zorlukla karşılaştığını belirtti.

Yahi, 'Finansal, operasyonel ve sürdürülebilirlik ilkelerini günlük iş akışımıza entegre ederek önemli adımlar attık. Tüm bu faaliyetlerimize 'Daha Yakından Bak'mak isteyenler için bu rapor çok iyi bir kaynak oldu. Raporumuz, başardıklarımız kadar gelişime açık yönlerimizi de ortaya koyarak bize bir sonraki yıl için rehberlik ediyor.' ifadelerini kullandı.

Şirketin finansal sonuçları, kredi derecelendirme kurumlarının verdiği notlar ve şirketin kazandığı ödüllere yer verilen raporun CCI'nın gücünü ortaya koyduğunu vurgulayan Yahi, '2023'te Kazakistan ve Özbekistan'da ilk defa geri dönüştürülmüş pet (rPET) ile üretim yapmaya başladık. 2022'de ihraç ettiğimiz sürdürülebilirlik linkli tahvilimizin de koşulu olan su kullanım oranlarını hedeflerimize uygun biçimde yüzde 3 olarak iyileştirdik. Türkiye'de Bursa ve Çorlu, Pakistan'da Lahor, Ürdün'de Madaba'da su geri kazanım projelerine hız verdik. Pakistan'da KPGF ve Multan'da, Türkiye'de Isparta ve Köyceğiz'de güneş enerjisi panelleri, Çorlu'da rüzgar türbini kurduk. 2023 sonunda yaklaşık 11 megavat kapasiteye çıkarak toplamda yılda yüzde 8'lik yeşil enerji kullanım oranına ulaştık.' değerlendirmesinde bulundu.

Yahi, 2030 sürdürülebilirlik taahhütlerinin diğer yarısını oluşturan sosyal konulara da raporda değinildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

'CCI olarak, Eşit Ücret Derneği tarafından 'Eşit Ücret Sertifikası'na layık görülmemiz, eşitliği iş süreçlerimize entegre ettiğimizi kanıtlayan bir gelişme oldu. Dünyada bu sertifikayı alan ilk şişeleme şirketi olarak, işe alımda kadın yetenek havuzunu büyütmeyi 2023'te odağımıza aldık. Cumhuriyetin 100. yılına adadığımız ve Türkiye'de başlattığımız Gururlu Yüzler programını, diğer operasyonlarımızı kapsayacak şekilde genişleterek, 2030'a kadar yeni işe alımlarda ve müdür üstü pozisyonlarda kadın istihdamını artırmayı umuyoruz. Bu projenin ayrıntılarına da raporda kapsamlı biçimde yer verdik.'