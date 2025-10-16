Code Week 2025 İstanbul buluşması gerçekleşti

Geçtiğimiz günlerde Çemberlitaş Gençlik Merkezi’nde gerçekleşen AB Kod Haftası İstanbul Buluşması – Code Week 2025 İlham ve İş Birliği Etkinliği, Genç Başarı Eğitim Vakfı olarak Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) ile imzaladığımız protokol kapsamında düzenlendi. Etkinlik, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle öğretmenleri dijital eğitim vizyonunda bir araya getirdi.

Gün boyunca yapılan açılış konuşmaları, lider öğretmen paylaşımları ve ilham veren özel konuk konuşmacıların sunumlarıyla öğretmenler, dijital becerilerin nasıl daha kapsayıcı ve erişilebilir hale getirebileceğini deneyimledi. Vakfımızın organizasyonuyla hayata geçirilen bu etkinlik, yalnızca bilgi paylaşımı değil; aynı zamanda öğretmenler arasında güçlü bir dayanışma ortamı da oluşturdu.

AB Kod Haftası İstanbul Buluşması – Code Week 2025 İlham ve İş Birliği Etkinliği

Genç Başarı Eğitim Vakfı, Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) ile imzaladığı protokol kapsamında ve İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlediği AB Kod Haftası İstanbul Buluşması – Code Week 2025 İlham ve İş Birliği Etkinliği ile öğretmenleri, dijital becerilerin eğitimdeki rolü üzerine bir araya getirdi. Çemberlitaş Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlik, farklı branşlardan birçok değerli öğretmenin katılımıyla gerçekleşti.

Etkinlik açılışında İstanbul İl Milli Eğitim Temsilcisi’nin yanı sıra, Genç Başarı Eğitim Vakfı Başkanı Evrim Bayam ve Code Week Türkiye Koordinatörü Zafer Işıldaklı, eğitimin geleceğinde dijital becerilerin önemini vurgulayan konuşmalar yaptı. Gün boyunca öğretmenler, Code Week portalı üzerinden etkinlik oluşturma ve sınıflarına entegre etme yöntemlerini öğrenirken, lider öğretmenlerin deneyim paylaşımlarını dinledi.

Programın öne çıkan bölümlerinden biri, Prof. Dr. Tufan Adıgüzel ve Cihan Sarı’nın özel konuk konuşmacılarımızın paylaşımları oldu. Eğitimde dijitalleşme, yaratıcılık ve problem çözme becerilerinin önemi üzerine yapılan sunumlar, katılımcılara yeni bakış açıları kazandırmanın yanında iş birliği, paylaşım ve ilham dolu bir ortam sundu.

