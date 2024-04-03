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Conrad Istanbul Bosphorus’a yeni Executive Chef

Conrad Istanbul Bosphorus’un yeni Executive Chef’i; sektördeki 20 yılı aşkın tecrübesiyle birlikte yenilikçi yaklaşımlarıyla tanınan Selim Ay oldu.

03 Nisan 2024 | 14:05
Conrad Istanbul Bosphorus’a yeni Executive Chef

Selim Ay, şubat ayı itibarıyla Conrad Istanbul Bosphorus’un yeni Executive Chef’i olarak göreve başladı.

1999 yılında çalışmaya başladığı aile restoranıyla birlikte yemek yapma tutkusunu keşfeden Selim Ay, Dokuz Eylül Üniversitesi Mutfak ve Konaklama Yönetimi eğitimiyle birlikte, Hilton Grubunda stajyer olarak otelcilik kariyerine başladı. Mesleğinin gelişim dönemlerinde fine dining restoranlarda çalışarak birçok rol üstlendi ve 2007 yılında Hilton İzmir’de Mutfak Bölüm Şefi olarak üç yıl görev aldı.

Hilton İstanbul Bomonti’de ön açılış ekibinde yer alan ve yardımcı şef olarak çalışan Selim Ay, buradan Conrad Dubai’ye Executive Sous Chef olarak transfer oldu ve üç yıl süreyle çalıştı. Görev aldığı süre boyunca gastronomi ve sunumlarla ilgili trendleri belirlemekten, mekanların menülerini hazırlamaya kadar birçok sorumluluk üstlendi.

2022 yılında Hilton Grubu’nun lüks otel markalarından biri olan Waldorf Astoria Dubai International Financial Centre’da Head Chef olarak göreve gelen Selim Ay, çalıştığı süre boyunca sektörde tanınan bir isim haline geldi. Sürdürülebilirlik konusundaki yenilikçi yaklaşımlarıyla birlikte, Hilton Grubu’nun globalde UNEP (Birleşmiş Milletler Çevre Programı) ve ticari gıda atıkları için akıllı mutfak teknolojileri geliştiren Winnow iş birliği ile başlattığı, üretkenliği ve sürdürülebilirliği destekleyen atık kontrol sistemini başarılı bir şekilde hayata geçirdi.

2022 yılında “Hotelier Middle East Chef Power List”te yer alan Selim Ay’ın yönetiminde bulunan Bull & Bear, iki yıl üst üste Gault & Millau tarafından tavsiye edilen restoranlar arasında yer aldı. 

Dünya trendlerini yakından takip ederek, yenilikçi ve tutkulu yaklaşımıyla ön plana çıkan Selim Ay, şubat ayı itibariyle Conrad Istanbul Bosphorus’ta yeni görevine başladı.
 

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