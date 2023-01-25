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Katar, Credit Suisse’in en büyük 2’nci hissedarı oldu

Katar Yatırım Otoritesi’nin Credit Suisse'deki hissesini yaklaşık yüzde 5,6'dan yüzde 6,87'ye çıkarmasının ardından, İsviçre bankasının en büyük ikinci hissedarı olduğu belirtildi.

25 Ocak 2023 | 10:33
Son Güncellenme: 25 Ocak 2023 | 16:17
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Katar, Credit Suisse’in en büyük 2’nci hissedarı oldu

Katar Yatırım Otoritesi, Credit Suisse Group AG'deki hissesini yaklaşık yüzde 5,6'dan yüzde 6,87'ye çıkardı. 

Satın almayla birlikte Katar Yatırım Otoritesi, Suudi Ulusal Bankası'nın hemen ardından İsviçre bankasının en büyük ikinci hissedarı oldu. 

Bu ayın başlarında, Credit Suisse'in uzun süredir en büyük hissedarı olan ve bir zamanlar yaklaşık yüzde 10 hisseye sahip olan Harris Associates’in hissesinin yüzde 3'ün altında olduğu bildirilmişti. 

Credit Suisse'in ana sermayedarı olan Suudi Ulusal Bankası ise şu anda sahip olduğu yaklaşık yüzde 10’luk hisse ile listenin başında yer alıyor.
 

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