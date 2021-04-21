Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, “(128 milyar dolar iddiası) Ne rakam doğru ne rakama yüklenen anlam doğru ne de bu rakam üzerinden yürütülen kampanya doğru. Baştan sona yanlış, baştan sona cehalet.” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuşuyor.

Yeni bakan atamaları

Dün gece, hem bir bakanlığı ikiye böldüklerini hem de toplamda 3 yeni bakan ataması yaptıklarını bildiren Erdoğan, “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk ile Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan’a, bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür ediyorum. Kabinemizde birlikte mesai yürüteceğimiz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık’a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Prof. Dr. Vedat Bilgin’e, Ticaret Bakanımız Mehmet Muş’a başarılar diliyorum.” ifadesini kullandı.

“Artık, Genel Merkezimizle, Meclis Grubumuzla, kabinemizle, beldesinden iline kadar tüm teşkilatlarımızla 2023’e odaklanmamız gereken bir döneme girdik.” diyen Erdoğan, bugünlere kolay gelinmediği gibi bundan sonrasının da kolay olmayacağını bildiklerini söyledi.

“Cumhuriyet devrinin en verimli, en üretken ve aynı zamanda en çok mücadele yaşanan dilimi, bu 20 yıldır”

AK Parti’nin kuruluşunu ilan ettikleri 2001 Ağustos ayından bugüne kadar nice büyük engelleri başarıyla geçtiklerini, nice badirelerin üstesinden geldiklerini, nice eserlere ve hizmetlere imza attıklarını belirten Erdoğan, “Geride bıraktığımız 20 yıla yaklaşan döneme baktığımızda şunu görüyoruz: Kuruluş döneminden sonra Cumhuriyet devrinin en verimli, en üretken ve aynı zamanda en çok mücadele yaşanan dilimi, bu 20 yıldır.” dedi.

Türkiye büyüdükçe, karşısına çıkan sorunların, tuzakların, maruz kaldığı saldırıların çapının da büyüdüğüne dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hatırlayınız… Türkiye, sanayide dışa bağımlı olduğu dönemlerde, tedarikteki en küçük bir aksilik, savunması dahil her alanda ülkenin tökezlemesine sebep oluyordu. Ticaretimizin derinliğinin sığ olduğu dönemlerde, distribütörlük dışında yatırıma ve üretime dayalı uzun vadeli girişimlere cesaret edilemiyordu. Tarımımızın sadece kendimize yeterli olmasıyla övünürken, niçin bu alanda dünyanın önde gelen ihracatçıları arasında yer almadığımız sorusu akıllara dahi gelmiyordu. Turizm potansiyelimizi gerçek anlamda ancak bizim teşvik ve destek politikalarımızla, bölgesel ve küresel kültür diplomasimizle değerlendirebildik. Ülkemizin, çok küçük dalgalanmalar karşısında bile hem siyasi, hem ekonomik krize girme riskiyle karşı karşıya kaldığı dönemler geçirdik.

Milletimizi çeşitli sosyal fay hatları üzerinden bölme, birbiriyle çatıştırma girişimlerine şahit olduk. Mesela 1970’li yıllarda ideolojik kamplaşmalar, meşrep farklılıkları üzerinden kardeşi kardeşe kırdırmaya kalktılar. Aynı şekilde 1990’lı yıllarda aynı oyunu kökenler üzerinden tekrar sahneye sürdüler. Bu arada ekonomiyi de hiç boş bırakmadılar. Sadece birkaç milyar dolarlık bir spekülasyonla, üstelik de dünyada bunu tetikleyecek herhangi bir gelişme yokken, 1994 yılında ülkemizi büyük bir krize sürüklediler. Aradan çok geçmeden, bu defa 2001 yılında, kendi iç dinamiklerimizi kullanarak, yeni bir krizi başımıza musallat ettiler. Ey Kılıçdaroğlu, şöyle hafızanı bir yokla bakalım varsa… Gecelik faizlerin yüzde 7 bin 500’e çıktığı, 20 bankaya el konup milyarlarca dolarlık zararın tamamının millete fatura edildiği bu dönemin baş aktörleri, şimdi bize karşı kampanya yürüten CHP yöneticileriydi. AK Parti olarak işte böyle bir Türkiye’yi devraldık.”

‘Ne rakam doğru ne rakama yüklenen anlam doğru’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sahada terör örgütlerine, uluslararası alanda müstemlekecilere karşı verdiğimiz mücadeleyi, ekonomide de faiz-kur-enflasyon şer üçgenine karşı yürüttük.” dedi.

“Ortada gerçekten 128 milyar doların akıbetini anlama arayışı olmadığı için söylenen sözlerde doğru olan hiçbir şey yoktur.” diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

“Ne rakam doğru ne rakama yüklenen anlam doğru ne de bu rakam üzerinden yürütülen kampanya doğru. Baştan sona yanlış, baştan sona cehalet.

Diğer konularda dikiş tutturamayınca, şimdi yanlış olduğunu en iyi kendilerinin bildiği ‘128 milyar dolar nerede?’ yalanına sarıldılar.”

Bırakınız 128 milyar doların ne olduğunu, nasıl yönetildiğini, 128 tuğlayı üst üste koymuşluğu dahi yok olan Kılıçdaroğlu, kalkmış bunları konuşuyor.”

Aslına bakarsanız ortada 128 milyar dolar diye bir rakam, gerçekle ilişkisi olan bir rakam yok. Merkez Bankası işlemleriyle ilgili analizi hangi tarihten başlattığınıza ve hangi tarihte sona erdirdiğinize bağlı olarak pek çok farklı rakamla karşılaşabilirsiniz.

Bu soruyu soranların amacı gerçekten Merkez Bankası rezervlerindeki değişimi öğrenmekse, bunun yolu çok kolay. CHP’nin içinde, az buçuk bilanço okumayı bilenler varsa, Merkez Bankası, BDDK ve Strateji Bütçe Başkanlığımızın herkese açık olan internet sitelerindeki verilere bakarak, bu hesabı kolaylıkla çıkartabilirler.

CHP Genel Başkanı dün çıkmış, ‘Bu 128 milyar dolarla şunlar yapılırdı, şunlara şu kadar para dağıtılırdı’ diye kürsüden atıp tutuyor. Bu zat herhalde, bu 128 milyar doların kendi cebindeki bir para olduğunu, istediği yere istediği gibi keyfince dağıtabileceğini sanıyor.”