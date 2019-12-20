Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan asgari ücret açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret görüşmelerine ilişkin ”Geldikleri noktayı görelim inşallah jestimizi yaparız” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi’ne katılmak üzere gittiği Malezya ziyaretini takip eden basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Erdoğan, asgari ücret görüşmelerine ilişkin şunları söyledi:
“İnşallah jestimizi yaparız da burada yapmayalım daha. Şu anda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız yaptıkları çalışmaları döner dönmez bize bir getirsinler. Bakalım son geldikleri nokta nedir, onu da bir kendilerinden görelim. İnşallah, tarafları memnun edecek bir adımı atarız.”
“SİMİT SARAYI KONUSU KAPANDI”
Erdoğan şöyle devam etti:
“Simit Sarayı konusunda gelen tepki diye bir şey ben duymadım. Tam aksine böyle bir şeyin olduğunu bana arkadaşlarım iletince hemen Ziraat Bankası Genel Müdürü arkadaşımıza konuyu sordum. Onlar “Böyle bir durum söz konusu oldu ama bizim böyle bir kararımız yok” dedi ve bu konuda olumlu yaklaşmadığını da söyledi, iş kapandı. “
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