Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı”nda konuştu.

Erdoğan, reform çalışmasının özünde ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütme amacı bulunduğunu belirterek “Ekonomik reform paketimiz, Türkiye’yi geleceğe güvenle taşıyacak, somut ve çözüm odaklı politikalar içeriyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmaları arasında dijital para konusu da yer aldı.

Erdoğan, “Dijital paranın ekonomik, teknolojik ve hukuki altyapısını oluşturacak adımları atıyoruz” dedi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tüketiciyi koruyacak bir gözetim mekanizması tesis ederek bankalar ve müşterileri arasındaik yapıyı daha şeffaf bir yapıya kavuşturuyoruz”