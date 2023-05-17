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Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi ne zaman, nasıl yapılacak?

Türkiye 14 Mayıs günü sandık başına gitmişti. Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle ikinci tura gidiliyor. Peki, 2. tur ne zaman? İşte detaylar

17 Mayıs 2023 | 09:44
Son Güncellenme: 17 Mayıs 2023 | 09:50
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Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi ne zaman, nasıl yapılacak?

Türkiye'de 14 Mayıs'ta 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerinin belirleneceği seçim için Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 884 sandık kuruldu. Cumhurbaşkanı seçiminin adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle ikinci tura gidiliyor.

İKİNCİ TUR NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylaması 28 Mayıs'ta yapılacak. İki aday için yeniden basılacak oy pusulalarında sıralamada herhangi değişiklik olmayacak.

YSK Başkanı Ahmet Yener kesin sonuçların ilanından sonra yurt dışında oy verme işlemlerinin 20 Mayıs'ta başlayacağını belirtmiş ve "Yurt içinde ise 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. Bu dönemde de birinci tur oylamada olduğu gibi cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyondaki konuşmaları için kura çekimi ve konuşmaları gerçekleştirilecektir. 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ikinci oylamasının Türk milletine, Türk demokrasisine, cumhurbaşkanı adaylarımıza ve siyasi partilerimize hayırlı olmasını dileriz." diye konuşmuştu.

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PROPAGANDA DÖNEMİ BAŞLAMIŞTI

PROPAGANDA DÖNEMİ BAŞLAMIŞTI

İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için propaganda dönemi başlamış durumda.
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SEÇİM TAKVİMİ

SEÇİM TAKVİMİ

İkinci oylama için gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi 20 Mayıs'ta başlayacak, yurt dışında oy verme işlemi 24 Mayıs'ta sona erecek. Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları da 24 Mayıs'ta başlayacak, propaganda dönemi, 27 Mayıs saat 18.00'de sona erecek.
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AYNI SANDIKLARDA OY KULLANILACAK

AYNI SANDIKLARDA OY KULLANILACAK

Türkiye'de ilk kez ikinci oylama için 28 Mayıs'ta sandık başına gidecek seçmenler, aynı seçmen bilgi kağıdı ile ilk seçimde oy verdikleri sandık alanlarında oylarını kullanacak. YSK'nın, itiraz süreçlerinin ardından kesin seçim sonuçlarını 1 Haziran'da açıklaması bekleniyor.
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