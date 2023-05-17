Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi ne zaman, nasıl yapılacak?

Türkiye'de 14 Mayıs'ta 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerinin belirleneceği seçim için Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 884 sandık kuruldu. Cumhurbaşkanı seçiminin adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle ikinci tura gidiliyor.

İKİNCİ TUR NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylaması 28 Mayıs'ta yapılacak. İki aday için yeniden basılacak oy pusulalarında sıralamada herhangi değişiklik olmayacak.

YSK Başkanı Ahmet Yener kesin sonuçların ilanından sonra yurt dışında oy verme işlemlerinin 20 Mayıs'ta başlayacağını belirtmiş ve "Yurt içinde ise 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. Bu dönemde de birinci tur oylamada olduğu gibi cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyondaki konuşmaları için kura çekimi ve konuşmaları gerçekleştirilecektir. 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ikinci oylamasının Türk milletine, Türk demokrasisine, cumhurbaşkanı adaylarımıza ve siyasi partilerimize hayırlı olmasını dileriz." diye konuşmuştu.

1 PROPAGANDA DÖNEMİ BAŞLAMIŞTI İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için propaganda dönemi başlamış durumda.

2 SEÇİM TAKVİMİ İkinci oylama için gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi 20 Mayıs'ta başlayacak, yurt dışında oy verme işlemi 24 Mayıs'ta sona erecek. Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları da 24 Mayıs'ta başlayacak, propaganda dönemi, 27 Mayıs saat 18.00'de sona erecek.