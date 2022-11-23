Daha sürdürülebilir ve daha yeşil bir gelecek birliktelikten geçiyor

İklim değişikliğiyle mücadele alanında dünyadaki en kapsamlı zirve olan organizasyon çerçevesinde, TÜSİAD’ın gerçekleştirdiği etkinliklerde, Türk iş dünyasının bu alanda hayata geçirdiği iyi uygulama örnekleri ve görüşler katılımcılarla paylaşıldı.Zirve kapsamında TÜSİAD’ın düzenlediği ‘Özel Sektör Perspektifinden Yeşil Dönüşüm Yolculuğu’ başlıklı panelde iş dünyasının iklim değişikliği ile mücadele kapsamındaki düzenlemelere daha hızlı uyum sağlayabilmesi açısından tüm oyunculara önemli görevler düştüğünün altı çizildi.Toplantıda şirketlerin bulundukları sektörlerden bağımsız olarak sera gazı emisyon azaltımına yönelik tedbir ve yatırımlarına öncelik vermeleri gerektiği vurgulanırken, panelin konuşmacıları arasında yer alan Akçansa Sürdürülebilirlik Müdürü ve aynı zamanda TÜSİAD İklim Değişikliği ve Paris Anlaşması Alt Çalışma Grubu Başkanı olan Burcu Otman Bektaş şunları söyledi; “Günümüzde ülkeler, uluslararası kuruluşlar ve özel sektör için iklim değişikliği ile mücadele odağında çeşitli strateji ve dönüşüm adımları öncelikli gündem maddesi haline geldi. Düşük karbonlu bir ekonomiye geçiş için hepimize önemli görevler düşüyor. İş dünyası olarak ülkemizin kalkınma hedefleriyle uyumlu şekilde daha sürdürülebilir ve daha yeşil bir ekonominin destekçisi olmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeşil Mutabakat, Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması, Türkiye’nin Ulusal Katkı Beyanı, İklim Kanunu ve emisyon ticaret sistemleri gibi küresel ve yerel ölçekte süregelen düzenlemeler Türk iş dünyası ve özel sektörümüz için oldukça önemli ve yakından takip edilmesi gereken konu başlıkları olarak öne çıkıyor. Bugün geldiğimiz noktada, sera gazı salımının işletmelerin sürdürülebilirliği açısından oynadığı rolü göz önüne alacak olursak, hangi sektörde faaliyet gösterdiğinden bağımsız olarak şirketlerimizin iklim değişikliği ile mücadele kapsamında adımlar atmaları; yapılacak çalışmalara katılım ve katkı sunmaları son derece önemli. Özel sektör, kamu, sivil toplum kuruluşları ve akademi dünyasının el ele vererek daha sürdürülebilir bir gelecek için çalışması hedeflerimize ulaşmamızda kritik öneme sahip”.