Deniz salyangozu ihracatından 10 milyon dolardan fazla gelir elde edildi

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlenen verilere göre, bu yılın ocak-eylül döneminde 8 ülkeye 1017 ton deniz salyangozu ihraç edildi.
Bu ihracattan 10 milyon 676 bin 250 dolar gelir sağlandı.
1 En fazla ihracat Güney Kore, Çin ve İspanya'ya
Bu dönemde en fazla ihracat Güney Kore, Çin ve İspanya'ya yapıldı.
Güney Kore’ye 5 milyon 260 bin 832 dolar, Çin’e 1 milyon 610 bin 675 dolar ve İspanya’ya 1 milyon 306 bin 339 dolarlık deniz salyangozu ihraç edildi.
Japonya, ABD, Tayvan, İtalya ve Ukrayna'ya da deniz salyangozu dış satımı gerçekleştirildi.
2 "Türk deniz ürünlerine talep artıyor"
DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, deniz salyangozu ihracatının yılın 9 ayında istikrarlı bir seyir izlediğini belirtirken, Türk deniz ürünlerine talebin giderek arttığını da kaydetti.
İhracat miktarını ve ülke çeşitliliğini artırmayı hedeflediklerinin altını çizen Kalyoncu, "Yılın kalan bölümünde mevcut pazarlarda konumumuzu güçlendirmenin yanı sıra Uzak Doğu ve Avrupa'da yeni ülke pazarlarına ulaşmayı hedefliyoruz. İhracatın sürdürülebilir şekilde artması için ürün kalitesinin korunması, katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi ve tanıtım faaliyetlerinin yoğunlaştırılması yönünde de çalışmalar yapıyoruz." açıklamasında bulundu.
3 "Hedefimiz ihracat gelirlerimizi geçen yılın üzerine taşımak"
Saffet Kalyoncu, sektör paydaşlarıyla iş birliği yaptıklarını belirtip, "Uluslararası fuarlarda yer alarak Türk deniz ürünlerinin bilinirliğini artırıyoruz. Hedefimiz yıl sonuna kadar ihracat gelirlerimizi geçen yılın üzerine taşımak ve 2026'ya daha güçlü ihracat altyapısıyla girmek." ifadelerini kullandı.