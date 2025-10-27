Deniz salyangozu ihracatından 10 milyon dolardan fazla gelir elde edildi

Bu dönemde en fazla ihracat Güney Kore, Çin ve İspanya'ya yapıldı.

Güney Kore’ye 5 milyon 260 bin 832 dolar, Çin’e 1 milyon 610 bin 675 dolar ve İspanya’ya 1 milyon 306 bin 339 dolarlık deniz salyangozu ihraç edildi.

Japonya, ABD, Tayvan, İtalya ve Ukrayna'ya da deniz salyangozu dış satımı gerçekleştirildi.