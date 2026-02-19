Deniz yok ama üretim var: Gümüşhane’de alabalık 2 bin ton sınırına dayandı

Torul, Kürtün ve Kelkit'teki barajlarda bulunan kafeslerde yetiştirilen gökkuşağı alabalıkları öncelikle 1 kilograma kadar büyütülüyor. Ardından Karadeniz kıyısındaki tesislerde 3-5 kilograma kadar yetiştirilerek başta Rusya, Çin, Japonya ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.