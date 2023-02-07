Deprem Bölgelerine Destek Kartları Satışa Çıktı

Hepsiburada'nın açıklamasında "Yaşanan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımıza bağışlarınızla siz de destek olmak isterseniz Ahbap ve AKUT koordinasyonu ile hazırlanan Deprem Bölgelerine Destek Kartlarına aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz" denildi.
https://app.hps.im/d7ct/92aqv74q
DİJİTAL DESTEK KARTI LİNKLERİ
Trendyol bugün yaptığı açıklamada "Almanya ve Azerbaycan gibi farklı ülkelerden aldığımız talepler doğrultusunda, depremden etkilenen vatandaşlarımıza yardım etmek isteyenler için Kızılay ve Ahbap dijital destek kartlarını tüm ülkelerde kullanıma açtık" dedi.
İşte dijital destek kartları için gerekli linkler:
Ahbap Deprem Bölgelerine Destek Kartı Hepsiburada
Akut Deprem Bölgelerine Destek Kartı Hepsiburada
Ahbap Deprem Bölgelerine Destek Kartı Trendyol
Türk Kızılay Derneği Deprem Dijital Destek Kartı Trendyol