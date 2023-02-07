Deprem Bölgelerine Destek Kartları Satışa Çıktı

Hepsiburada'nın açıklamasında "Yaşanan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımıza bağışlarınızla siz de destek olmak isterseniz Ahbap ve AKUT koordinasyonu ile hazırlanan Deprem Bölgelerine Destek Kartlarına aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz" denildi.

https://app.hps.im/d7ct/92aqv74q

DİJİTAL DESTEK KARTI LİNKLERİ

Trendyol bugün yaptığı açıklamada "Almanya ve Azerbaycan gibi farklı ülkelerden aldığımız talepler doğrultusunda, depremden etkilenen vatandaşlarımıza yardım etmek isteyenler için Kızılay ve Ahbap dijital destek kartlarını tüm ülkelerde kullanıma açtık" dedi.

Almanya ve Azerbaycan gibi farklı ülkelerden aldığımız talepler doğrultusunda, depremden etkilenen vatandaşlarımıza yardım etmek isteyenler için @Kizilay ve @ahbap dijital destek kartlarını tüm ülkelerde kullanıma açtık. https://t.co/PChwezr0uP pic.twitter.com/wxAUGoDE4I February 7, 2023

İşte dijital destek kartları için gerekli linkler:

Ahbap Deprem Bölgelerine Destek Kartı Hepsiburada

Akut Deprem Bölgelerine Destek Kartı Hepsiburada

Ahbap Deprem Bölgelerine Destek Kartı Trendyol

Türk Kızılay Derneği Deprem Dijital Destek Kartı Trendyol