ARA
Bist 100
10045,74
-0,37%
Bist 100
Dolar/TL
32,3977
-0,3344%
Dolar/TL
Euro/TL
34,6097
-0,9412%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0682
-0,3661%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2392,36
-2,02%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Deprem bölgesi için mücbir sebep hali uzatıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde bugün sona erecek mücbir sebep halinin 31 Ağustos 2024'e kadar uzatıldığını duyurdu.

30 Nisan 2024 | 15:50
Deprem bölgesi için mücbir sebep hali uzatıldı

Bakan Işıkhan, yazılı açıklamasında, 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerdeki vatandaşlara desteklerinin sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 30 Nisan 2024 itibarıyla sona erecek mücbir sebep halini 31 Ağustos 2024'e kadar uzatıyoruz. Belirtilen il ve ilçelerimizde iş yerlerimiz, sigortalılarımız ve genel sağlık sigortalılarımız; mücbir sebep sona erme tarihine kadar vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, belge ve beyannameleri, 16 Eylül 2024'e kadar SGK'ye vermeleri halinde yasal süresi içinde teslim edilmiş kabul ediyoruz. Ayrıca, 6 Şubat 2023'ten önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçlarını 30 Eylül 2024'e, 2023 yılı ocak ila aralık ayları ve 2024 yılı ocak ila temmuz aylarına ait prim borçlarını ise gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 28 Şubat 2025'e erteliyoruz."

"Faiz alınmaksızın 24 aya kadar taksitle ödeme imkanı sağlıyoruz"

Ödeme vadesi geçmiş borçlarını yeniden yapılandırmış veya taksitlendirmiş işveren, sigortalı ve hak sahiplerinin 6 Şubat 2023 ila 31 Ağustos 2024 arasında sona eren taksitlerini 30 Eylül 2024'e kadar ödeyebilmelerine imkan sağladıklarını vurgulayan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Erteleme kapsamındaki borçlara, 28 Şubat 2025'e kadar başvuru yapılması ve gerekli şartların sağlanması kaydıyla faiz alınmaksızın 24 aya kadar taksitle ödeme imkanı sağlıyoruz. Söz konusu il ve ilçelerimizde sigortalılarımızın borçlanma ve ihya kapsamındaki borçlarının ödenmesi, kontrol muayene tarihleri gibi uygulamalardan sorunsuz şekilde yararlanmalarını sağlamak için belirlenen yeni mücbir sebep tarihine göre ödeme sürelerini güncelliyoruz. Her zor zamanımızda olduğu gibi yaralarımızı birlikte saracağız. Çünkü biz Türkiye'yiz."

0
  • ALTIN GRAM - TL 2392,36 -2,02%
  • ALTIN ONS 2296,74 -1,66%
  • BIST 100 10045,74 -0,37%
  • DOLAR/JAPON YENI 157,492 0,737%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37555 0,68696%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 93,45 0,1286%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,3977 -0,3344%
  • EURO/DOLAR 1,0682 -0,3661%
  • EURO/TURK LIRASI 34,6097 -0,9412%
  • STERLIN/DOLAR 1,25097 -0,41832%
Günün En Çok Okunanları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Küresel piyasalar Fed haftasına nasıl başladı?
Küresel piyasalar Fed haftasına nasıl başladı?
Bakan Şimşek duyurdu: Türkiye'ye 6,3 milyar dolarlık finansman
Bakan Şimşek duyurdu: Türkiye'ye 6,3 milyar dolarlık finansman
MediaMarkt Türkiye CEO'su tüketicinin değişen tercihini açıkladı: Dikey süpürge mi, robot mu?
MediaMarkt Türkiye CEO'su tüketicinin değişen tercihini açıkladı: Dikey süpürge mi, robot mu?
Ekonomik güven nisanda geriledi
Ekonomik güven nisanda geriledi
Gözler öğretmen atama takviminde: Branş ve kontenjan dağılımı ne olacak? Bakan Tekin o güne işaret etti
Gözler öğretmen atama takviminde: Branş ve kontenjan dağılımı ne olacak? Bakan Tekin o güne işaret etti
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Tereyağına yeni kriterler geliyor... 7 maddede yeni kurallar
GERİ
İLERİ
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Küresel piyasalar Fed haftasına nasıl başladı?
Bakan Şimşek duyurdu: Türkiye'ye 6,3 milyar dolarlık finansman
MediaMarkt Türkiye CEO'su tüketicinin değişen tercihini açıkladı: Dikey süpürge mi, robot mu?
Ekonomik güven nisanda geriledi
Küresel piyasalar Fed haftasına nasıl başladı?
Bakan Şimşek duyurdu: Türkiye'ye 6,3 milyar dolarlık finansman
MediaMarkt Türkiye CEO'su tüketicinin değişen tercihini açıkladı: Dikey süpürge mi, robot mu?
Ekonomik güven nisanda geriledi
Gözler öğretmen atama takviminde: Branş ve kontenjan dağılımı ne olacak? Bakan Tekin o güne işaret etti
Bakan Şimşek duyurdu: Türkiye'ye 6,3 milyar dolarlık finansman
MediaMarkt Türkiye CEO'su tüketicinin değişen tercihini açıkladı: Dikey süpürge mi, robot mu?
Ekonomik güven nisanda geriledi
Gözler öğretmen atama takviminde: Branş ve kontenjan dağılımı ne olacak? Bakan Tekin o güne işaret etti
Altın fiyatları bugün ne kadar?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL