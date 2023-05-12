ARA
Bist 100
4837,6
-0,21%
Bist 100
Dolar/TL
19,5941
0,2492%
Dolar/TL
Euro/TL
21,38
0,1448%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0911
-0,0463%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1265,69
-0,05%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Deprem bölgesindeki kamu personeline tazminat ve fazla çalışma ücreti

Deprem bölgesindeki kamu personeline tazminat ve fazla çalışma ücreti

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen bölgelerde görev yapan kamu personeline 6 ay süreyle 2 bin 59 lira 99 kuruş tazminat ve fazla çalışma ücreti ödenecek.

12 Mayıs 2023 | 09:25
Son Güncellenme: 12 Mayıs 2023 | 10:00
0
Deprem bölgesindeki kamu personeline tazminat ve fazla çalışma ücreti

Depremlerden etkilenen yerlerdeki kamu personeline tazminat ve fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Kilis, Osmaniye, Gaziantep ve Şanlıurfa illeri ile Adana ilinin Çukurova, Ceyhan, Seyhan, Kozan ve Yüreğir ilçeleri, Diyarbakır ilinin Bağlar, Bismil, Çermik, Kayapınar, Sur ve Yenişehir ilçeleri, Elazığ ilinin merkez, Baskil, Karakoçan, Kovancılar, Maden ve Palu ilçelerinde sürekli görevle fiilen çalışan, Devlet Memurları Kanunu, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, Uzman Jandarma Kanunu, Uzman Erbaş Kanunu, Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Yükseköğretim Personel Kanunu'na tabi personele, kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli ve geçici işçi olarak çalıştırılan personele, kanun hükmünde kararname (KHK) ve diğer mevzuat uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personele, ilgili mevzuatı uyarınca istihdam edilen diğer personele 2 Şubat'tan itibaren 6 ay süreyle 2 bin 59 lira 99 kuruş tazminat ödenecek.

Geçici görevle gidenler de faydalanabilecek

Söz konusu tazminat, depremle ilgili bir görevin ifası amacıyla karar kapsamındaki yerlerde geçici olarak görevlendirilenlere de verilecek.

Tazminattan, eşlerden her birinin ayrı ayrı yararlanması durumunda her bir eşe bu tutarın yüzde 75'i ödenecek.

Tazminat, fiilen görev yapılan süreyle orantılı olarak ay sonunda yatırılacak ve damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmayacak.

Fazla çalışma ücretinin 2 katı ödeme yapılacak 

Ayrıca söz konusu yerlerde deprem nedeniyle fiilen fazla çalışma yaptırılan Devlet Memurları Kanunu'na tabi personele Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, 6 Şubat'tan itibaren 6 ay süreyle ve ayda 90 saati geçmemek üzere saat başına yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen fazla çalışma ücretinin 2 katı, fazla çalışma ücreti olarak ödenecek.

Fazla çalışma ücreti ile geçici olarak görev yapan personele ödenecek tazminat, AFAD ile ilgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun'un ilgili maddesi çerçevesinde ve ilgili valiliklerce açılan özel hesaptan karşılanacak.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1265,69 -0,05%
  • ALTIN ONS 2009,18 -0,3%
  • BIST 100 4837,6 -0,21%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,5941 0,2492%
  • EURO/TURK LIRASI 21,38 0,1448%
  • EURO/USD 1,0911 -0,0463%
  • INGILIZ STERLINI 1,25235 0,10751%
  • JAPON YENI 134,726 0,124%
  • KANADA DOLARI 1,34943 0,01149%
  • RUS RUBLESI 77,46 0,5974%
Günün En Çok Okunanları
CEO'ların yıl sonu dolar kuru tahmini ne?
11 Mayıs borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
11 Mayıs borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Kaç araç teslim edildi, fiyat artışı olacak mı? Togg CEO'su açıkladı
Kaç araç teslim edildi, fiyat artışı olacak mı? Togg CEO'su açıkladı
125 cc'nin altındaki motorlar için ehliyet düzenlemesi
125 cc'nin altındaki motorlar için ehliyet düzenlemesi
Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığından çekildi
Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığından çekildi
Twitter’a sesli ve görüntülü konuşma özelliği gelecek
Twitter’a sesli ve görüntülü konuşma özelliği gelecek
Bilkent CYBERPARK, Kazakistan'a İş forumu çıkarması
Bilkent CYBERPARK, Kazakistan'a İş forumu çıkarması
Cari açık martta 4,48 milyar dolar oldu
GERİ
İLERİ
CEO'ların yıl sonu dolar kuru tahmini ne?
11 Mayıs borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Kaç araç teslim edildi, fiyat artışı olacak mı? Togg CEO'su açıkladı
125 cc'nin altındaki motorlar için ehliyet düzenlemesi
Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığından çekildi
11 Mayıs borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Kaç araç teslim edildi, fiyat artışı olacak mı? Togg CEO'su açıkladı
125 cc'nin altındaki motorlar için ehliyet düzenlemesi
Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığından çekildi
Twitter’a sesli ve görüntülü konuşma özelliği gelecek
Kaç araç teslim edildi, fiyat artışı olacak mı? Togg CEO'su açıkladı
125 cc'nin altındaki motorlar için ehliyet düzenlemesi
Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığından çekildi
Twitter’a sesli ve görüntülü konuşma özelliği gelecek
Bilkent CYBERPARK, Kazakistan'a İş forumu çıkarması
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL