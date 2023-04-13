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Deprem bölgesine 3 bine yakın yaşam koyteyneri üretti

Vekon, depremin vurduğu bölgeler için bugüne kadar 3 bine yakın yaşam konteyneri üretti.

13 Nisan 2023 | 12:18
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Deprem bölgesine 3 bine yakın yaşam koyteyneri üretti

Ülkemizde 11 ili etkileyen depremlerin ardından geçen sürede bölgedeki yaralar sarılmaya devam ediyor. Depremzedelerin barınma ihtiyacına yönelik en hızlı ve pratik çözüm olan yaşam konteynerleri bölgenin temel ihtiyacı olarak öne çıkıyor. Türkiye’nin önde gelen modüler konteyner, panel prefabrik ile çelik yapı üreticisi Vekon ve yapı malzemeleri üreticisi Ekobord, tüm üretim bantlarını bölgedeki ihtiyacı karşılamaya yönelik çalıştırıyor.

"ÜRETİM TESİSLERİMİZ ACİL EYLEM PLANIYLA TAM KAPASİTEYE GEÇTİ"

Vefa Group Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Güner; “11 ilimizi etkileyen ve ülkemizi derinden sarsan deprem felaketinin üzerinden iki aydan fazla bir süre geçti. 6 Şubat’ta sabaha karşı yaşanan ilk depremin ardından tüm Türkiye tek yürek olarak yaraları sarmak üzere seferber oldu. Böylesine büyük bir afette meydana gelen temel barınma ihtiyacı da Vefa Group olarak bizleri, yurt içi yurt dışı projelerimizi askıya alarak, tüm üretimimizi bölgenin ihtiyaçlarına yönelik kurgulamaya yönlendirdi. Acil eylem planıyla üretim hatlarımızın tamamını tam kapasite üretime geçirdik ve bölgeye bugüne dek çeşitli sivil toplum kuruluşları ve özel şirketler için 3 bine yakın yaşam konteyneri sevk ettik. Kesintisiz devam eden üretimimizle altı hafta içinde bölgeye ulaştırdığımız yaşam konteyneri sayısı şu anki kontratlarımıza göre 6 bine ulaşacak. Daha sonra yeni taleplere yönelik üretimimiz devam edecek. Bölgeye yönelik özel ürettiğimiz yaşam konteynerleri; içinde kendi banyosu ve iki odası olan ısı yalıtımına sahip olarak tasarlandı. Barınma ihtiyacı noktasında bölgenin ihtiyaçlarına güvenli ve hızlı bir üretim sunabilmek adına faaliyetlerimize ara vermeden devam ediyoruz” diye konuştu.

GÜNDE 100 YAŞAM KONTEYNER ÜRETİM KAPASİTESİNE SAHİP

İstanbul ve Bilecik fabrikalarında 50 bin metrekarelik üretim tesislerini depremlerin yaşandığı ilk günden itibaren afetzedelerin barınma ihtiyacına yönelik harekete geçen Vefa Group, her iki fabrikasında kapasitesini artırarak günde toplamda 100 adet yaşam konteyneri üretiyor.

Vekon, Hatay Defne’ye 96 adet birleşimli modülden oluşan sahra hastanesinin yanı sıra bugüne dek 3 bine yakın yaşam konteynerini Hatay Kırıkhan, Gaziantep Nurdağı ve Kahramanmaraş Elbistan’a konteyner kent yapımı için sevk etti. Geri kalan yaşam konteynerlerinin altı hafta içinde teslim edilmesi planlanıyor.

GÜNDE 50 TIRLIK SEVKİYAT

Vefa Group’un İstanbul ve Bilecik’te bulunan 50 bin metrekarelik üretim tesislerinden deprem bölgesine her gün 50 tırlık yaşam konteyneri sevkiyatı gerçekleştiriliyor. Tüm donatılarıyla monoblok şekilde sevk edilen yaşam konteynerlerinin yerleştirildiği noktada sadece elektrik ve su bağlantılarının yapılması gerekiyor.

PREFABRİK PANELDEN KONUT ÜRETİMİ DE GERÇEKLEŞTİRİYOR

Konteyner üretimi yanında deprem bölgeleri için prefabrik panel sistem ile de yaşam alanları oluşturuluyor. Bunlardan, Hatay Antakya’daki 141 bloktan oluşan 564 konut prefabrike yaşam alanının üretimleri tamamlanarak bölgeye sevk edildi ve montajları devam ediyor. Ayrıca Malatya’da prefabrik panel sistem ile 50 bloktan oluşan 200 adet konut projesinin de üretim, sevkiyat ve montajı devam ediyor.

HAFİF ÇELİK YAPI SİSTEMİ İLE HASTANE

Vefa Group ayrıca Hatay Defne’de hafif çelik yapı sistemi ile hastane yapımı için üretimleri devam ettiriyor. Bu ay içerisinde ilgili bölümün üretim, sevkiyat ve montajları tamamlanacak.

 

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