Bir afet sonrasında yiyecek, içecek ve diğer temel ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz yerlere ulaşmak zor olabilir. Küçük yaralanmalarınız için kendi kendinize müdahale etmeniz gerekebilir. Bu tür durumlar için afet çantanızın içeriğini doğru belirlemek ve çantayı kolayca ulaşabileceğiniz bir yere koymak hayati derecede önemlidir. Afet ve Acil Durum Çantası sadece evde ve iş yerinde değil, okulda ve sınıfta da bulundurulmalıdır. Bu amaçla, öğretmeninizle birlikte ihtiyaç duyabileceğiniz malzemeleri belirleyerek sınıfınızda öğretmeninizin kolayca erişebileceği bir yerde saklamalısınız. Engelli bireylerin özel gereksinimleri de göz önünde bulundurularak çantaya eklenmesi gerekenler unutulmamalıdır. Çantadaki yiyecek ve içeceklerin düzenli olarak kontrol edilmesi ve nasıl saklanması gerektiği araştırılıp öğrenilmelidir.

Deprem çantanızda bulundurmanız gerekenler, olası bir deprem sonrası ilk 72 saatlik hayatta kalma ve temel ihtiyaçlarınızı karşılama açısından kritik öneme sahiptir. İşte temel bir deprem çantasında bulunması gerekenler:

Temel İhtiyaçlar:

Su: Kişi başı en az 72 saat yetecek kadar içme suyu (günde en az 1 litre). Küçük şişelerde bulundurmak taşımayı kolaylaştırır.

Gıda: Bozulmayan ve yüksek kalorili gıdalar. Konserve yiyecekler, vakumlu paketlenmiş gıdalar, kuru meyveler, bisküvi, enerji barları gibi uzun ömürlü ve kolay taşınabilir şeyler tercih edin.

İlk Yardım Çantası: Sargı bezi, yara bandı, antiseptik solüsyon, ağrı kesici, yanık kremi, makas, cımbız gibi temel ilk yardım malzemeleri ve düzenli kullandığınız ilaçlarınızın bir yedek kutusu.

Battaniye veya Uyku Tulumu: Vücut ısınızı koruyacak hafif ve sıcak tutan bir örtü veya uyku tulumu.

El Feneri: Yedek pilleriyle birlikte. Mümkünse pilsiz, kurmalı veya kinetik enerjili bir el feneri daha pratiktir.

Radyo: Pil veya kurmalı, dış dünyayla iletişim kurmak ve bilgi almak için.

Düdük: Enkaz altında kalma durumunda yerinizi belli etmek için.

Toz Maskesi: Hava kirliliğine karşı korunmak için.

Çok Amaçlı Çakı: Farklı amaçlar için kullanılabilecek bir alet.

Çöp Torbası: Atıklar için ve hijyen amaçlı kullanılabilir.

Kişisel Hijyen Malzemeleri: Sabun, diş fırçası, diş macunu, ıslak mendil, tuvalet kağıdı gibi kişisel temizlik malzemeleriniz.

Yedek Giysi: İç çamaşırı, çorap, mevsime uygun kıyafetler. Hava koşullarına uygun, dayanıklı ve kolay giyilebilen kıyafetler seçin.

Nakit Para: Elektrik kesintisi durumunda kartların çalışmayabileceği ihtimaline karşı bir miktar nakit para.

Telefon Şarj Aleti veya Powerbank: İletişim için telefonunuzun şarjının bitmemesi önemlidir. Mümkünse güneş enerjili bir şarj aleti de bulundurabilirsiniz.

Önemli Belge Fotokopileri: Kimlik kartları, tapu, sigorta poliçeleri, banka hesap bilgileri gibi önemli belgelerin su geçirmez bir torbada saklanan kopyaları. Asıllarını da güvenli bir yerde bulundurun.

Önemli belge fotokopileri

Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)

Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri

Zorunlu Deprem Poliçesi

Diplomalar

Pasaport, banka cüzdanı vb.

Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)

Giyecekler