Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde önceki gün saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.

Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı. Arama kurtarma çalışmaların devam ettiği bölgede can kaybı 14 bin 14'e, yaralı sayısı 63 bn 794'e yükseldi. .

Deprem bölgesinde son haberler saat saat şöyle:

Can kaybı 14 bin 14'e yükseldi

Saat 13:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 14 bin 14, yaralı sayısının 63 bin 794 olduğunu açıkladı.

Erdoğan şöyle konuştu;

"Deprem anından itibaren devlet olarak tüm kurumlarımızla sahadayız.

Hedefimiz 1 yıl içinde yıkılan binaların yerine konutlarımızı zemin artı 2-3-4 olmak üzere yapmak.

Süreci ne yazık ki siyasi istismara dönüştürenler var. Bu istismara benim vatandaşım, halkım asla prim vermeyecektir.

Bir taraftan konteyner çalışmalarımız, diğer taraftan yurt dışından gelecek konteynerlerimiz var. Gelecek konteynerleri 10 ile dağıtacağız.

Bugün Meclis'te yapılacak oylamayla OHAL yürürlüğe girmiş olacak.

Türkiye'de süreci istismar eden, ticarette yolsuzluklara giden tüm tefecilere, fitne gruplarına karşı müdahale imkanını devlete vermiş olacaktır."

Bakan Nebati: Şanlıurfa'da 170 kişi vefat etti

Saat 13:15 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Şanlıurfa'da açıklamalarda bulundu.

İlde 170 vatandaşın vefat ettiğini dile getiren Nebati, çevre illerde vefat eden 110 kişinin de ile nakledildiğini söyledi.

Nebati, bugün itibarıyla Şanlıurfa'da 3 bin 423 kişinin taburcu edildiğini, 39 kişinin acil serviste, 110 yaralının ise yoğun bakım ünitelerinde tedavilerinin devam ettiğini, 328 kişinin de hastanelerdeki servislerde tedavilerinin sürdürüldüğünü bildirdi.

Nebati, depremler sonrasında ilçeler de dahil olmak üzere Şanlıurfa genelinde 253 yapının kullanılamaz hale geldiğini, bunların 19'unda arama kurtarma faaliyetlerinin yürütüldüğünü dile getirdi.

Nebati, şu ana kadar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı 117 ekibin ildeki 12 bin 172 binada hasar tespit çalışmalarını tamamladığını, diğer hasar tespit çalışmalarının hızla sürdürüldüğünü ifade ederek, "Şu an itibarıyla ilimizde arama kurtarma faaliyetleri neticelendirilmiştir. Tüm imkanlarımızla artık ilimizde rehabilitasyon ve yaraları sarmaya odaklanmış durumdayız." diye konuştu.

Deprem sonrası çadır kentlerin ivedi bir şekilde kurularak vatandaşların istifadesine sunulduğunu belirten Nebati, "İlimizde bulunan 493 toplanma noktasında da vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm bulunmaya devam edilmektedir" dedi.

Nebati, Şanlıurfa'da üretilen temel ihtiyaç maddelerinin bir kısmını da depremden zarar gören çevre illere ulaştırmayı başardıklarını dile getirerek şu bilgileri verdi:

"Bununla birlikte psikolojik destek için 22 uzman ekip ve 433 personel sahada görev yapmaktadır. İlimizde görevlerini tamamlayan tüm arama kurtarma personelimiz, araç ve tesisatları da AFAD koordinasyonunda depremden etkilenen diğer illere yönlendirilmiş bulunmaktadır.

AFAD, Şanlıurfa ve Kilis'te arama kurtarma çalışmalarını tamamladı

Saat 13:00 AFAD'dan yapılan açıklamada, "Ekiplerimiz, Kilis'te arama kurtarma çalışmalarını tamamlamıştır." denildi.

Ekiplerimiz, Kilis'te arama kurtarma çalışmalarını tamamlamıştır.



Kilis'teki arama kurtarma Ekiplerimiz ivedilikle çalışmaların devam ettiği diğer illere sevk edilmiştir. — AFAD (@AFADBaskanlik) February 9, 2023

Saat 11:00 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Şanlıurfa'daki arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını ve ekiplerin depremden etkilenen diğer bölgelere sevk edildiğini bildirdi.



Açıklamada, "Ekiplerimiz, Şanlıurfa'da arama kurtarma çalışmalarını tamamlamıştır. Şanlıurfa'daki arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle çalışmaların devam ettiği diğer illerimize sevk edilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

1117 artçı deprem meydana geldi

Saat 09:10 AFAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, can kaybı 12 bin 873 oldu. Depremlerde 62 bin 937 kişi de yaralandı.

Depremlerin ardından 1117 artçı deprem meydana geldi.

Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, itfaiye, tahlisiye, MEB, STK'ler ve uluslararası ekiplerin 24 bin 727 arama kurtarma personeli görev yapıyor.

Diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personeli sayısı ise 5 bin 709.

AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, ambulans ekipleri, gönüllüler, yerel güvenlik ve yerel destek ekiplerinden görevlendirilen saha personel sayısı ile beraber bölgede görev yapan personel sayısı 113 bin 201'e ulaştı.

Depremden yoğun şekilde etkilenen 10 şehre, AFAD, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kızılay tarafından 137 bin 929 çadır ve 1 milyon 255 bin 500 battaniye sevk edildi, 92 bin 738 aile yaşam çadırının kurulumu tamamlandı.

Kızılay, AFAD, MSB, Jandarma ve Sivil Toplum Kuruluşlarından (İHH, Hayrat, Beşir, İnisiyatif Dernekleri) bölgeye toplam 95 mobil mutfak, 79 ikram aracı, 1 mobil aşevi, 4 mobil fırın, 39 sahra mutfak, 1 konteyner mutfak ve 86 hizmet aracı sevk edildi.