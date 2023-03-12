Depremlerden sonra çekilen fotoğraf ve bilimsel anlamı

Atlas Dergisi 30 yıla yaklaşan tarihinde ilk kez siyah çerçeveyle okurlarıyla buluşuyor ve Deprem Özel Sayısı’nın satış gelirini depremden etkilenen öğrencilerin yararına Türk Eğitim Vakfı’na bağışlıyor.

Atlas'ın Deprem Özel Sayısı'nda ise deprem bölgesinden birbirinden çarpıcı görüntüler ve depremlere ilişkin çok çarpıcı bilgiler yer alıyor.

Özel sayı, bölgede bilimsel incelemelerde bulunan Atlas yazarı ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Yıldırım Güngör’ün bilimsel danışmanlığında, Prof. Dr. Yücel Yılmaz’dan Prof. Dr. Celâl Şengör’e değerli bilim insanları ve uzmanların da katkılarıyla hazırlandı.

Özel sayıda 'kum volkanı' konusu da işlenmiş.

Dr. Yıldırım Güngör, Hatay Demirköprü'de çekilen fotoğraf için ”Deprem sırasındaki titreşimlerle oluşan aşırı basınç, zeminin sıvı gibi davranmasına neden oluyor. Basınç yüzünden aşağıdaki kum ve siltten oluşan malzeme bazen ince çatlaklardan yayılarak, çoğunlukla da fışkırarak, Hatay Demirköprü’de olduğu gibi kum volkanları şeklinde yüzeye çıkıyor" diyor.

Konunun ayrıntıları Atlas’ın Deprem Özel Sayısı’nda yer alıyor.

BİR KUM VOLKANININ SON EVRELERİ

Atlas'ın Instagram hesabından paylaşılan videoda ise Dr. Yıldırım Güngör, bir kum volkanının son evrelerini anlatıyor:

-Deprem titreşimleriyle oluşan aşırı basınç, zeminin sıvı gibi davranmasına neden olur. Basınç yüzünden aşağıdaki kum ve siltten oluşan malzeme kum volkanları şeklinde yüzeye çıkar. Bu malzemelerle birlikte yüzeye su da fışkırır ve bazen bir gayzer gibi metrelerce yukarı çıkar.

-6 Şubat depremlerinde yıkımın yoğun olduğu alanların çoğunda kum volkanları gözlendi. Bu oluşumlar, yerleşimlerin büyük kısmının faya yakın veya fayın üzerindeki kötü zeminlerde planlandığının acı bir göstergesi. Video, bu sürecin son aşamasını gösteriyor. Aşağıdaki basınç artışı/düşüne bağlı olarak su çıkışı bazen azalır, bazen artar ve birkaç gün içinde iyice sönümlenir.

-Hatay İskenderun’da denizden geldiği tahmin edilen su, aslında bu kum volkanlarından çıktı. Yüzlerce kum çıkış bacası, sahildeki tüm sokakların sular altında kalmasına neden oldu. Alüvyon üzerine kurulan mahallelerdeki evlerden kötü mühendislik hizmet almış olanlar bu yüzden yerle bir oldu. Doğa asla yalan söylemez ve tüm riskleri açıkça gösterir.

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