Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, haziran ayına ilişkin işsizlik rakamlarını değerlendirdi. Bakan Şimşek, haziranda işsizlik oranının serinin en düşük seviyesi olan yüzde 7,6'ya gerilediğini ifade etti.

Türkiye'nin uzun vadeli kalkınma hedeflerine ulaşmasında verimlilik artışının kritik önem taşıdığına dikkat çeken Bakan Şimşek, bu doğrultuda yüksek katma değerli üretimi destekleyen politikalara devam edeceklerini bildirdi.

"İşgücü piyasasının etkinliğini artıran politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz"

Sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Haziran ayında işsizlik oranı, serinin en düşük seviyesi olan yüzde 7,6’ya geriledi. Böylece yılın ilk yarısında mevsimsel düzeltilmiş ortalama işsizlik oranı, yıllık 0,3 puan azalarak yüzde 8,1 gerçekleşti.

Ülkemizin uzun vadeli kalkınma hedeflerine ulaşmasında verimlilik artışı kritik önem taşımaktadır. Bu doğrultuda, işgücü piyasasının etkinliğini artıran, beşeri sermayemizin niteliğini güçlendiren ve yüksek katma değerli üretimi destekleyen politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz."