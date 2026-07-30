Hem vatandaş hem esnaf kazanacak: Mobil DOA uygulaması devreye giriyor

Ümraniye'deki marketinde uygulamayı kullanan işletme sahibi Ercan İnci, "Bu cihaz baktığınız zaman tamamen bir el terminalidir. Mobil DOA Uygulaması yüklüdür buna. Makinelerin şöyle bir özelliği var; yığılma oluyor sıralı attığımız zaman. Bunda öyle bir şey yok. Satış yaparmış gibi, bu cihazla ürünleri geriye iadesini alabiliyoruz" dedi.

Uygulamalı olarak da bilgi veren İnci, "Barkodsuz veya tahrip olmuş ürünleri almıyoruz. Plastik petler, camlar, bir de teneke kutuların hepsini, tamamını alıyoruz. Burada maksimum 15 dakika içerisinde bir müşterinin 100 tane ürününü alıp müşteriye teslim edebiliyoruz. Bu hem esnafa hem millete hem de doğaya tamamen doğa dostu bir projedir. Hayırlı olmasını temenni ediyorum. DOA uygulamasına girenler, herkes bu uygulamadan nerede, kim teslim aldığını görebilecekler" şeklinde konuştu.