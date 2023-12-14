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Deutsche Bank: TL için carry trade geri döndü

Eylül ayında Türk lirasıyla ilgili pozitif bir yaklaşıma geçen Deutsche Bank, Türk lirası için carry trade işlemlerinin geri döndüğünü belirtti.

14 Aralık 2023 | 09:31
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Deutsche Bank: TL için carry trade geri döndü

Banka ekonomistleri tarafından hazırlanan notta dolar TL'nin Eylül ayındaki yaklaşım değişimlerinin ardından ilk elde vadeli işlemlerle uyumlu hareket ederken, son haftalarda bunun altında kaldığı belirtildi. 

Deutsche Bank burada en önemli yükseliş sinyallerinden birinin carry getirisi arayışlarının geri dönmesi olduğunu belirtti. Notta bu girişlerin 2021 yılında, iyileşen cari denge ile birlikte, yüksek enflasyona rağmen Dolar/TL 'yi altı ay boyunca sabit tutmaya yettiği hatırlatıldı.

Ekonomistler döviz volatilitesi seviyelerinin düşük olması ve diğer yüksek getirili gelişmekte olan merkez bankalarının faiz oranlarını düşürmesinin, cari işlemler hesabı için mevsimsel olarak olumsuz bir dönemde carry girişlerinin TL'ye yardımcı olmaya devam edebileceğini gösterdiğini söyledi.

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