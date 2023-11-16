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  • Devlet desteğiyle başladılar: Erzurum'da üretiliyor, yurtdışına satılıyor

Devlet desteğiyle başladılar: Erzurum'da üretiliyor, yurtdışına satılıyor

Erzurum'daki Ayvalı Barajı'nda somon ve alabalık yetiştiren 53 yaşındaki Ünsal Bingül ve 45 yaşındaki Abubekir Aydemir, devlet desteğiyle ürettikleri 360 ton balığın büyük çoğunluğunu yurt dışına pazarlıyor.

16 Kasım 2023 | 14:16
Son Güncellenme: 16 Kasım 2023 | 15:15
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Devlet desteğiyle başladılar: Erzurum'da üretiliyor, yurtdışına satılıyor

Bingül ve Aydemir, 4 yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığından aldıkları 6 milyon liralık destekle Oltu ilçesindeki Ayvalı Barajı'nda alabalık ve somon üretimine başladı. Modern sistemle her geçen gün üretimi artıran ortaklar, 3 ayrı tesisteki 900 ton kapasiteli kafeslerle yıllık 360 ton balık yetiştiriyor. İşte anlattıkları: 

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"Kapasiteyi yüzde 100'e çıkarmayı planlıyoruz"

"Kapasiteyi yüzde 100'e çıkarmayı planlıyoruz"

Ünsal Bingül, AA muhabirine, bölgede balık yetiştiriciliğinin önemli bir geçim kaynağı haline geldiğini söyledi. Üretimi artırmayı hedeflediklerini anlatan Bingül, "Kapasiteyi yüzde 100'e çıkarmayı planlıyoruz. Somonlarımızın ağırlığı 1 ila 3 kilogram arasında değişiyor. İşleme tesisleri aracılığıyla genellikle Rusya, Japonya ve diğer Avrupa ülkelerine gönderiyoruz. İç piyasaya da satış yapıyoruz." dedi.
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'Bazen siparişe yetişmekte zorlanıyoruz'

'Bazen siparişe yetişmekte zorlanıyoruz'

Yaklaşık 10 yıldır balık yetiştirdiğini anlatan Bingül, şöyle devam etti: "Kış aylarında Karadeniz'e somon adayı olarak göndermekteyiz. Haziran, temmuz ve ağustos aylarında ise işleme tesislerine yüzde 90 ihracat için gönderiyoruz. Bu barajdan 4 yıldır çok güzel verim almaktayız. Müteşebbisleri de buraya davet ediyoruz. Balıkçılık yapmalarını istiyoruz. Kentin avantajları ve dezavantajları var. Biz dezavantajları da avantaja çevirmeye çalışıyoruz. Soğuk hava ve temiz suyu üretime yöneltiyoruz. Bu yüzden balıklar gayet lezzetli ve tercih edilmekte. Buranın alabalığı iç piyasada Türkiye'nin sayılı balıkları arasına girmekte." Aydemir ise balık sektörünün kazancının bol olduğunu belirterek, bazı zamanlar siparişe yetişmekte zorlandıklarını aktardı.
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"Geçen yıl ürettiğimizin yüzde 90'ını ihraç ettik"

"Geçen yıl ürettiğimizin yüzde 90'ını ihraç ettik"

Üretimde herhangi bir problem yaşamadıklarını dile getiren Aydemir, "Sektörün getirisi gayet güzel. Devletimiz de bu konuda çeşitli ekipman desteği veriyor. Ürettiğimiz balıkların tamamını elimizden çıkarabiliyoruz. Bu konuda gayet memnunuz. Burayı depolama alanı olarak düşünebiliriz." diye konuştu. Aydemir, geçen yıl ürettikleri balıkların yüzde 90'ını ihraç ettiklerini dile getirdi.
4
Ne kadar hibe verildi?

Ne kadar hibe verildi?

Tarım ve Orman İl Müdürü Alparslan Kenger de baraj üzerinde 9 işletmenin faaliyet gösterdiğini ve 8 tesisin de kurulum aşamasında olduğunu bildirdi. Balık üreticilerinin desteklendiğini vurgulayan Kenger, "Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumumuz, kurulum aşamasında 3 işletmeye toplamda 25 milyon lira hibe desteği verdi. 2022 üretim sezonunda il müdürlüğümüzce 820 bin lira üretime katkıda bulunduk. Barajımızın su ürünleri kapasitesi yıllık 5 bin ton. Geçen yıl ürettiğimiz alabalık dışında sadece somonların yaklaşık 150 tonunu, bu yıl da 100 tonunu ihraç ettik." ifadesini kullandı.
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