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Devlet korumasındaki 1041 genç kamuya atanacak

06 Aralık 2022 | 10:52
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Devlet korumasındaki 1041 genç kamuya atanacak
Devlet korumasında yetişen 1041 genç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, devlet korumasında yetişmiş gençler, Sosyal Hizmetler Kanunu uyarınca kamuda istihdam ediliyor. Yılda üç kez mayıs, eylül ve aralık aylarında kamu kurum ve kuruluşlarına atama yapılıyor.

Bu kapsamda, devlet korumasında yetişen 1041 genç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek. 2022 yılının son atamasının, bu ay sonunda gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Bakanlığın kuruluşlarında yetişen hak sahibi 1041 kişi, tercih işlemlerini 6-16 Aralık'tawww.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecek.

Hak sahipleri tercih kılavuzuna Bakanlığın internet sayfasından veya www.turkiye.gov.tr adresinden ulaşabilecek. Hak sahiplerinin, işlemlerini gerçekleştirebilmek için e-Devlet Kapısı giriş şifresine sahip olması gerekiyor. Giriş şifresi bulunmayanlar PTT şubelerinden şifre alabilecek.
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