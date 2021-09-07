Lojistik sektörünün önemli oyuncularından DHL Supply Chain Türkiye, 2022 sonuna kadar 150 milyon TL yatırım yapacak. Şirketin Türkiye ve Ortadoğu CEO’su Orkun Saruhanoğlu, “Yeni depo ve araç yatırımlarının yanı sıra sürdürülebilir projelere odaklanacağız” diyor.

Global lojistik sektörünün önemli oyuncularından DHL’in tedarik zinciri ve lojistik hizmetleri şirketi DHL Supply Chain, Türkiye’de yeni yatırıma hazırlanıyor.

Kapasite kullanım oranlarında en üst seviyeye çıkan şirket, ilk aşamada yeni araç ve ekipmanlarla büyüyecek. 2022 yılında ise yeni tesis yatırımı planlanıyor.

DHL Supply Chain Türkiye ve Ortadoğu CEO’su Orkun Saruhanoğlu, “Büyümeyi karşılamak için 1-2 tesis depo açmamız gerekecek. Diğer taraftan da araç sayımızı artırmak durumundayız” diyor.

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