Dijital CEO ve Liderler Zirvesi, küresel zirve olma yolunda

5 yıldır gerçekleştirdiği Dijital CEO ve Liderler Zirvesi ile C-Level seviyesinde 2 bin yöneticiye ulaşan Vizyon 100 Platformu, Cumhuriyetin 100’üncü yılını yeni bir başlangıç olarak değerlendirerek global bir yolculuğa çıkıyor. Vizyon 100 Platformu 2024 yılından itibaren sadece Türkiye içerisindeki yöneticilerin katıldığı bir platform olmaktan çıkarak, dünya çapındaki CEO’ların katıldığı bir platforma dönüşecek. Özel sektör bazında Türkiye GSYH’nin yüzde 75’ni oluşturan kurumların tepe yöneticilerinin katıldığı Dijital CEO ve Liderler Zirvesi’ne önümüzdeki yıldan itibaren artık dünyanın dört bir yanından üst düzey yöneticiler de ağırlanacak. Zirvenin yeni merkezi ise Çeşme olacak. Dijital CEO ve Liderler Zirvesi’nin önümüzdeki 5 yıl içerisinde global kurumların dünya başkanlarının katıldığı bir zirve haline gelmesi hedefleniyor.

Vizyon 100 ile ilgili bilgiler paylaşan Vizyon 100 Platformu Kurucusu Berkay Güner, 2017 yılında Genel Müdür, CDO, CIO, CFO, CHRO ve CMO gibi farklı seviyelerde yaklaşık 40 yöneticinin mini toplantılarıyla yola çıktıklarını belirtti. Yöneticilerin dijital dönüşüm ve şirket stratejileri, işbirlikleri üzerine iletişim kurmalarına yardımcı olduklarını ifade eden Berkay Güner, “7 yıllık bir zaman içerisinde özel sektör bazında Türkiye GSYH’nin yüzde 75’ini oluşturan kurumların tepe yöneticileri Vizyon 100 aktivitesinde yer aldı. Zirve sonrasında konuşmalardan ortaya çıkan manşetleri rapor olarak paylaşacağız.” diye konuştu.

Global yolculuk 2024’te başlıyor

Bu yıl Çeşme’de düzenledikleri 5. Dijital CEO ve Liderler Zirvesi’ne 300 üst düzey yöneticinin katıldığını ifade eden Berkay Güner, “Etkinliğimizi Cumhuriyetimizin 100. yılı teması ile gerçekleştirdik. 2 tam günde sanayi ve üretim, perakende, finans ve ödeme sistemleri, teknoloji ve altyapı, insan ve sağlık, ulaşım ve otomotiv, kargo ve lojistik ve girişimcilik olmak üzere 8 ana başlık ele alındı. Her bir ana başlıkta sektörel olarak hangi fırsat ve tehditlerin olduğu konuları işlendi. Hangi alanların şirketlerin asıl gündem maddeleri olması gerektiği vizyonu çizildi” dedi.

Şu ana kadar 4 zirve gerçekleştirdiklerini, 5. Dijital CEO ve Liderler Zirvesi’nin ise Cumhuriyetimizin 100.yılı nedeniyle özel bir anlam içerdiğini kaydeden Berkay Güner, şöyle devam etti:

“Vizyon 100 Platformu’nu 2024 yılından itibaren sadece ülke içerisindeki yöneticilerin katıldığı bir platform olmaktan çıkararak, dünya çapındaki CEO’ların katılacağı bir platforma dönüştürüyoruz. Bundan sonra her yıl ekim ayı başında Dijital CEO ve Liderler Zirvesi’ni Çeşme’de gerçekleştireceğiz” dedi.

Bu zirve ile Vizyon 100 global yolculuğuna başlayacağına dikkat çeken Berkay Güner, “Bu anlamlı yılda bu şekilde başlangıç yapmak çok önemli. Özellikle önümüzdeki yıllarda global şirketlerinin ve global yatırımcıların dünya yöneticileri bu zirvede yer aldıkça; ülkemizin çekim gücüne katkı sağlanacak. Şirketlerimizin ve girişimlerimizin değerleri artacak. Türk yöneticiler dünya çapında daha da değerli hale gelecekler” dedi.

“Platform dünyada olup bitenleri fark etmemizi sağlıyor

Vizyon 100 Platformu’nu büyük bir puzzle olarak değerlendiren platform üyesi ve Fanuc Türkiye Genel Müdürü Teoman Alper Yiğit ise “Platformumuz içerisinde finans, lojistik ve enerji sektöründen çok sayıda yönetici arkadaşımız var. Her birimizi birer puzzle parçası olarak değerlendirirsek, ortaya neticede tek bir resim çıkıyor. Parçaların çok güzel birleştiğini söyleyebiliriz. Ayrıca günümüzde farkındalık kavramını oldukça önemli hale geldi. Öyle bir dünya içerisindeyiz ki; her şeyi fark etmemiz çok zor. İşte Vizyon 100 Platformu bizim dünyada olan bitenleri fark etmemizi sağlıyor” diye konuştu.