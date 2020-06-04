Abaküs Bağımsız Denetim Ortağı Doğuş Bektaş, AA muhabirine, dijital oyun sektöründeki tarihi satışa ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bunun Türkiye ekonomi tarihinin en büyük satışlarından biri olduğuna işaret eden Bektaş, “Dünyaca ünlü ABD’li Zynga firmasının Türk oyun şirketi Peak Games’i 1,8 milyar dolara satın almasıyla şirket birleşmesi ve satın almaları alanında tüm çarpan ve istatistiksel parametreler değişti.” diye konuştu.

Bektaş, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından da standart olarak kabul edilen “Uluslararası Değerleme Standartları”na göre, şirket değer tespitinde faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) çarpanı ile İndirgenmiş Nakit Akımları (İNA) gibi değerleme yöntemlerinin kullanıldığına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

“Buna göre, ülke risk priminden ülkede gerçekleşen örnek olaylar ve el değişimlerine kadar birçok parametre kullanılıyordu. Bu parametrelerin tamamında ciddi anlamda olumlu düzelmeler gerçekleşecektir. Bu anlamda Peak Games hisselerine, 1 liralık sermayesine 429 lira fiyattan değer biçilmiş oldu. Ülkemizde benzer alanda faaliyet gösteren şirketlerin hisseleri, Borsa İstanbul’da 9 ile 27 lira fiyat aralığında işlem görüyor.”

Bektaş, dijital oyun sektöründeki bu satışın diğer Türk firmalarına etkisine ilişkin de “Hisse başına fiyatlama ve sektör göz önüne alındığında, bu satış Türkiye’de yer alan şirketlerin değerine olumlu yansıyacaktır. Borsada işlem gören şirketler uzun süredir krizler sebebiyle dolar/TL artışını fiyatlayamadı, borsa endeksi dolar bazında tarihinin en düşük seviyelerinde seyrediyor, değer üreten-FAVÖK marjı uluslararası standartlarda olan firmaların, şirket değerlerini tekrar gözden geçirmesini tavsiye ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Zynga’nın ABD’de Nasdaq borsasında işlem gördüğünü ifade eden Bektaş, şirketin ABD’de satın almayla ilgili detaylı bir açıklama yapacağını söyledi.

Gram Games’i 250 milyon dolara satın almıştı

Bektaş, Zynga’nın 2017’de Peak’in sahip olduğu bazı oyunlara 100 milyon dolar verdiğini, 2018’de ise Türk oyun şirketi Gram Games’i 250 milyon dolara satın aldığını anımsattı.

Geçen yıl Türkiye’de 233 birleşme ve satın alma işleminin gerçekleştiği bilgisini veren Bektaş, bu işlemlerin hacminin ise 5,3 milyar dolar olduğunu kaydetti.