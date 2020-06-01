Türk oyun firması Peak, şirket hisselerini 1,8 milyar dolara Zynga firmasına devrederek büyük bir anlaşmaya imza attı. Peak’ten yapılan açıklamaya göre, şirket hisselerini 1,8 milyar dolara ABD’li Zynga (Nasdaq: ZNGA) firmasına devrettiğini duyurdu.

SİDAR ŞAHİN, PEAK’İN ZYNGA’YA SATIŞI İÇİN NE DEDİ?

Açıklamada görüşlerine yer verilen Peak Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Sidar Şahin anlaşmayla, “Bugün geldiğimiz nokta tüm Türkiye için gurur verici ve biz hepimiz biliyoruz ki, bu daha yolun başı. Zynga ile devam edeceğimiz bu yolculukta, birlikte daha güçlenerek büyüyecek olmak hepimizi geleceğe dair heyecanlandırıyor. Türkiye’den büyüyen, ilerleyen ve gelişmeye devam eden bir ekip olmayı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

ŞAHİN: ANNE-BABALAR ÇOCUKLARINA İNANSIN

Şahin, “Bu anlaşmanın en önemli yanı, imkansızın başarılabileceğini somut olarak ortaya koyması. Türkiye’de anne babalar çocuklarına inansınlar istiyorum. Sevdikleri işi sürekli ilerleyerek yaptıkları sürece, başarabileceklerine inansınlar. Çocuklar da gençler de kendilerinin başarabileceklerine inansınlar. Çünkü her şey inanmakla başlar.” açıklamasında bulundu.

PEAK VE ZYNGA BİRLİKTE DAHA FAZLA BÜYÜYECEK

Zynga CEO’su Frank Gibeau ise, “Peak’e ‘aramıza hoş geldin’ demekten gurur duyuyoruz. Peak dünyanın en iyi puzzle oyunu geliştiricilerinden biri. Böylesine yaratıcı ve tutkulu bir takımla yeteneklerimizi daha da ileri taşıyacak olmak bizi heyecanlandırıyor. Toon Blast ve Toy Blast’ın katılımıyla listelerde üst sıralarda yer alan oyun sayımızı sekize çıkarırken, küresel kullanıcı sayımızı çarpıcı bir şekilde artırıyor ve gelecekteki yeni projelere hazırlanıyoruz. Peak ve Zynga birlikte daha da hızlı büyüyecek.” ifadelerini kullandı.

HEM PEAK HEM ÜLKEMİZ İÇİN GURUR VERİCİ

Peak Strateji Direktörü Ömer İnönü ise, “10 yıl içinde global mobil oyun sektörünün devlerinden birini Türkiye’den ortaya çıkardık. Bu hem Peak hem de ülkemiz adına gerçekten gurur verici. Büyümemizi, ilerlememizi ve yarattığımız etkiyi daha da artırmak adına, stratejik bir ortak ile güç birliği yapmak için en doğru zamanı bekledik. Bize olan yaklaşımları ve güvenleri ile gerçekten upuzun bir yolculuğa çıkabileceğimize inandığımız Zynga’nın bu stratejik birliktelik için en doğru şirket olduğuna inanıyoruz. Yaptığımız anlaşma en temelinde Peak’in bütün ekibine, yaptıklarına ve yapacaklarına olan güvenin ve Peak’in potansiyelinin bir göstergesi. Mutluyuz, gururluyuz ama en çok da bundan sonra başaracaklarımız için heyecanlıyız.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye için büyük önem taşıyan bu imzanın, Peak’i Türkiye tarihinin en değerli şirketleri arasına yerleştirdiğini aktaran İnönü, “Bu anlaşma, güzel insanların bir arada büyük hayallere inandığı zaman her şeyi başarabileceğini somut bir şekilde vurguluyor. Başarının mimarı ise Türkiye’nin dört bir yanından aynı amaç ve değerler etrafında birleşmiş olan, genç ve müthiş heyecanlı ekibimiz. Bu anlaşmanın asıl değeri de işte tam burada yatıyor.” ifadelerini kullandı.

Açıklamada yer verilen bilgilere göre ayrıca, şirketin sadece ortaklık yapısının değişeceği vurgulanırken Peak’in faaliyetlerine ekibinde ve yönetiminde hiçbir değişiklik olmadan kendi markası altında sürdürerek bir Türk şirketi olarak kalmaya devam edeceği vurgulandı.

Söz konusu satın alma ile mobil oyun sektörünün devlerinden Peak, Türkiye tarihinin en değerli şirketleri arasına girmiş oldu.

BAKAN VARANK: İLK TÜRK UNICORN YANİ ‘TURCORN’ HAYIRLI OLSUN

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dünyaca ünlü oyun geliştiricisi Zynga’nın Türk oyun şirketi Peak Games’i satın almasına ilişkin, “İlk Türk unicorn yani ‘Turcorn’ hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD’li Zynga’nın, Türk oyun şirketi Peak Games’i 1,8 milyar dolara satın almasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Açıklamasında, Zynga’dan yapılan duyuruya da yer veren Varank, “İlk Türk unicorn yani ‘Turcorn’ hayırlı olsun. Türkiye’deki girişimcilik ekosistemi açısından çok önemli bir gelişme.” değerlendirmesini yaptı.

PEAK KURCUSU SİDAR ŞAHİN KİMDİR?

Ekonomist dergisinin 2019 yılında 28’incisi gerçekleştirdiği ‘Ekonomide Yılın İş İnsanları’ anketinde ‘Yılın Erkek Girişimcisi’ Peak Games ile Sidar Şahin olmuştu. 2019 yılında Ekonomist’te yer alan haberde Sidar Şahin’le ilgili şu bilgiler yer almıştı:

“Bu yıl, Peak Games oyun şirketiyle başarılı bir çıkış yakalayan ve global çapta büyümesiyle dikkat çeken şirketin kurucusu Sidar Şahin, ‘Yılın Erkek Girişimcisi’ oldu.2010 yılında İstanbul’da kurulan Peak Games, mobil uygulama pazarının dünyadaki en büyük şirketleri arasında yer alıyor. Şirket, ABD’de ilk beşte yer aldığı mobil oyun alanında büyümeye devam ederken, yapay zeka ve yapay öğrenme alanlarında da yeni ürünler geliştiriyor.

Peak Games’in arkasındaki vizyoner isim Sidar Şahin, Türkiye’nin önde gelen oyun uzmanlarından biri. Peak Games’i kurmadan önce Türkiye’de ve dünyanın farklı bölgelerinde yüksek profilli oyun şirketlerini ve başarılı internet girişimlerini yönetti.

Sidar Şahin’in önceki girişimlerinden biri olan Funpac 2003’te kurulmuş başarılı bir mobil oyun stüdyosu. Oyunları 30 ülkede, 20’den fazla operatör ve portal üzerinden kullanıcılara ulaştı.

İkinci girişimi olan Izlesene.com, sosyal video paylaşımı üzerine yoğunlaştı ve Türkiye’de Youtube’u geride bıraktı. Izlesene.com, bir girişim olarak çıkış yaptığında Türk internet endüstrisinde en yüksek değeri yakalayan şirket oldu. Sidar Şahin’in üçüncü girişimi olan Gamegarden, milyon dolarlık bir şirket oldu.

Geliştirdiği mobil oyunlarla dünya genelinde 500 milyondan fazla kişiye ulaşan Türk teknoloji şirketi Peak Games, 2017 yılı sonunda kart ve okey oyunları stüdyosunun devredilmesine yönelik olarak ABD’li oyun şirketi Zynga ile 100 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı.Şirketin Toy Blast isimli oyunu, dünyanın en büyük oyun pazarı olan ABD’nin en çok oynanan oyunları arasında yer alıyor.