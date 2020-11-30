Türkiye’nin ihracatı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 artarak 17 milyar 329 milyon dolara, ithalatı yüzde 8,4 artışla 19 milyar 703 milyon dolara yükseldi. Dış ticaret açığı ise yüzde 34,4 artışla 2 milyar 374 milyon dolara ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan ekim ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 artarak 17 milyar 329 milyon dolara, ithalat da yüzde 8,4 artışla 19 milyar 703 milyon dolara ulaştı.

Dış ticaret açığı ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,4 yükselerek 2 milyar 374 milyon dolara ulaştı. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ekim 2019’da yüzde 90,3 iken geçen ay yüzde 88’e geriledi.

İhracat ocak-ekim döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 azalarak 135 milyar 617 milyon dolara düşerken, ithalat yüzde 2,2 artarak 175 milyar 888 milyon dolara çıktı.

Dış ticaret açığı ocak-ekim döneminde yüzde 76,2 artışla 40 milyar 272 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Ekim 2019 döneminde yüzde 86,7 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 77,1’e geriledi.

Enerji ve altın hariç dış ticaret *

Ekim ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 6,3, ithalat yüzde 16,2 arttı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, ekimde yüzde 6,3 artarak 15 milyar 457 milyon dolardan 16 milyar 428 milyon dolara yükseldi.

Ekim ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 16,2 yükselişle 13 milyar 425 milyon dolardan 15 milyar 599 milyon dolara çıktı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret fazlası ekimde 829 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 10,9 artarak 32 milyar 27 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 105,3 olarak kayıtlara geçti.

İhracatta imalat sanayisinin payı yüzde 94,8 oldu *

İhracatta, ekim ayında imalat sanayisinin payı yüzde 94,8, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,3, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,5 oldu.

Ocak-ekim döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayisinin payı yüzde 94,5, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,3, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,7 olarak hesaplandı.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, ekimde ara mallarının payı yüzde 69,6, sermaye mallarının payı yüzde 18,2 ve tüketim mallarının payı yüzde 12,1 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-ekim döneminde ise ara mallarının payı yüzde 74,7, sermaye mallarının payı yüzde 14,4 ve tüketim mallarının payı yüzde 10,7 oldu.

Almanya ihracatta da ithalatta da ilk sırada *

Söz konusu ayda ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırayı Almanya aldı. Bu ülkeye 1 milyar 620 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Almanya’yı sırasıyla 1 milyar 495 milyon dolarla Birleşik Krallık, 966 milyon dolarla Irak, 964 milyon dolarla ABD, 904 milyon dolarla İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 34,3’ünü oluşturdu.

Ocak-ekim döneminde de ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan ihracat 12 milyar 893 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla, 9 milyar 40 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 8 milyar 196 milyon dolar ile ABD, 7 milyar 208 milyon dolar ile Irak ve 6 milyar 429 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 32,3’üne karşılık geldi.

Almanya, geçen ay ithalatta da ilk sırada yer aldı. Ekim ayında Almanya’dan yapılan ithalat 2 milyar 256 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla, 1 milyar 919 milyon dolarla Çin, 1 milyar 303 milyon dolarla Rusya, 1 milyar 81 milyon dolarla ABD, 1 milyar 58 milyon dolarla Fransa izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 38,7’sini oluşturdu.

Ocak-ekim döneminde de ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Bu dönemde, Çin’den yapılan ithalat 18 milyar 300 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 16 milyar 969 milyon dolarla Almanya, 14 milyar 142 milyon dolarla Rusya, 9 milyar 841 milyon dolarla ABD ve 7 milyar 175 milyon dolarla İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 37,8’ini kapsadı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat ekimde bir önceki aya göre, yüzde 6,9 artarken, ithalat yüzde 4,4 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ekimde geçen yılın aynı ayına göre ihracatta yüzde 8,7, ithalatta ise yüzde 11,4 artış hesaplandı.

Öte yandan yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı ekimde yüzde 3,5, ocak-ekim döneminde yüzde 3,4 olarak kayıtlara geçti.

Ekimde imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 84,7, ocak-ekim döneminde ise yüzde 81,8 olarak belirlendi. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı ekimde yüzde 16,6, ocak-ekim döneminde yüzde 13,2 oldu.

Özel Ticaret Sistemi verileri *

Özel Ticaret Sistemi’ne (ÖTS) göre ihracat, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 artarak 16 milyar 443 milyon dolar, ithalat yüzde 7,2 artarak 18 milyar 724 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ekimde dış ticaret açığı yüzde 24,9 artarak 2 milyar 281 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ekim’de yüzde 89,5 iken, bu dönemde yüzde 87,8’e geriledi.

ÖTS’ye göre ihracat, ocak-ekim döneminde, geçen yılın aynı dönemine yüzde 9,2 azalarak 128 milyar 353 milyon dolar, ithalat yüzde 1,6 artışla 168 milyar 553 milyon dolar oldu.

Ocak-ekim döneminde dış ticaret açığı yüzde 63,3 artarak 40 milyar 179 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı geçen yıl ocak-ekim döneminde yüzde 85,2 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 76,2’ye düştü.