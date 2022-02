Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın Ukrayna’daki durumdan Türkiye’nin faydalandığı yönündeki suçlamasına, “Böylesi bir saçmalık konusunda çok fazla adanmışlık ve çaba ortaya konuluyor. Çok üzücü!” yanıtını verdi.

Dendias, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Dünya kamuoyu uluslararası hukuka saygı ve sınırların dokunulmazlığı konusunda son derece bilinçliyken, Türkiye’nin Ukrayna’daki durumu fırsatçı bir şekilde kullanmaya çalışması sadece zararlı olacaktır” demişti.

Bakan Çavuşoğlu ise Dendias’ın tweetini alıntıladığı mesajında “Tüm dünya Ukrayna’da meydana gelen trajediye odaklanırken, Nikos Dendias kendi kişisel uğraşına odaklanmış durumda: Her koşulda Türkiye’yi karalamak. Böylesi bir saçmalık konusunda çok fazla adanmışlık ve çaba ortaya konuluyor. Çok üzücü!” ifadelerini kullandı.

While the world is focused on the tragedy unfolding in #Ukraine, my friend Nikos 🇬🇷 is focused on his sole hobby: Defamation of Türkiye in any condition.

Such dedication and so much effort put on such nonsense. So sad! https://t.co/yqy5C3AmWh

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) February 26, 2022