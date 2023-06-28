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DNA testiyle 100 milyon liralık servete ortak oldu

Armağan Şahin, 19 yaşında gerçek babasının İsmail Hakkı Dinçer olduğunu öğrendi. Açtığı babalık davası tam 39 yıl sürdü. Dinçer’in mezarı açılarak DNA testi yapıldı. Ve çıkan sonuç, Şahin’i 100 milyon liralık mirasa ortak etti.

28 Haziran 2023 | 14:08
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DNA testiyle 100 milyon liralık servete ortak oldu

Arazi zengini olan ve yaklaşık 100 milyon lira serveti bulunan İsmail Hakkı Dinçer'in kızı olduğu ispatlanan Armağan Şahin'in açtığı babalık davası, zamanaşımı gerekçesiyle reddedilse de Adalet Bakanlığı eliyle yenilenen dosya, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre, bu dava ile 43 yıl önce vefat eden Dinçer'in mezarı açılarak yapılan DNA testinde, yüzde 99.9 Armağan Şahin'in babası olduğu belirlendi. 39 yıldır sürdürdüğü hukuk mücadelesini kazanan ve Hakkı Dinçer'in nüfusuna geçirilen Şahin, 100 milyon TL'lik servete de ortak oldu.

'Türkiye'nin en uzun süren davalarından biri'

Şahin'in avukatı Varol Turbay, "39 yıldır süren babalık davası sonuçlandı. Ülkenin en uzun süren davalarından biri oldu. Mirabeau'nun güzel bir sözü var. Adalet topaldır, ağır ağır yürür, fakat gideceği yere er geç varır. Bu davada da bunu görmüş olduk. Uzun süren bir dava oldu ama er ya da geç haklılığımızı ispatlamış olduk" dedi.

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