Dolar bugün ne kadar? 14 Kasım canlı dolar- euro rakamları

DOLAR BUGÜN NE KADAR? (14 Kasım )



Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 18,60 seviyelerinde işlem görüyor.





Cuma günü, yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,34 artışla 18,5505'ten tamamladı.



Dolar/TL, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 18,6030'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,10 azalışla 19,1940'tan, sterlin/TL yüzde 0,3 düşüşle 21,8900'dan satılıyor.



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Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 106,8 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,3 düşüşle 1,0320'den işlem görüyor.



Analistler, ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalmasıyla oluşan pozitif havanın varlığını korumasına karşın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarını nerede sonlandıracağına ilişkin soru işaretleri ve kripto para piyasalarındaki negatif seyrin dolar talebini beslediğini söyledi.



Gelecek toplantıdan itibaren faiz artırım hızının 50 baz puana düşürülmesinin, şimdiye kadar açıklamada bulunan Fed yetkilileri tarafından kabul edildiğini aktaran analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın aralıkta yüzde 81 ihtimalle 50 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü bildirdi.



Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin açıklanacağını anımsatarak, G20 toplantısı ve FTX konusuna ilişkin haber akışı ile Fed ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağında olduğunu ifade etti.



Teknik açıdan dolar endeksinde 105'in destek konumuna geldiğini belirten analistler, 107,5'in direnç olarak öne çıktığını kaydetti.



Cuma günü, yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,34 artışla 18,5505'ten tamamladı.Dolar/TL, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 18,6030'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,10 azalışla 19,1940'tan, sterlin/TL yüzde 0,3 düşüşle 21,8900'dan satılıyor.Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 106,8 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,3 düşüşle 1,0320'den işlem görüyor.Analistler, ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalmasıyla oluşan pozitif havanın varlığını korumasına karşın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarını nerede sonlandıracağına ilişkin soru işaretleri ve kripto para piyasalarındaki negatif seyrin dolar talebini beslediğini söyledi.Gelecek toplantıdan itibaren faiz artırım hızının 50 baz puana düşürülmesinin, şimdiye kadar açıklamada bulunan Fed yetkilileri tarafından kabul edildiğini aktaran analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın aralıkta yüzde 81 ihtimalle 50 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü bildirdi.Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin açıklanacağını anımsatarak, G20 toplantısı ve FTX konusuna ilişkin haber akışı ile Fed ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağında olduğunu ifade etti.Teknik açıdan dolar endeksinde 105'in destek konumuna geldiğini belirten analistler, 107,5'in direnç olarak öne çıktığını kaydetti.



DÖVİZ HAKKINDA

Döviz kuru; herhangi bir ülkenin para biriminin diğer ülkelerin para birimleri karşısındaki değerini gösteren katsayı olarak ifade edilir. Ülkeler arası ticarette kullanılan ve en fazla tercih edilen yatırım araçlarından biri olan döviz ile yapılacak olan işlemlerde alış kuru ve satış kuru olmak üzere iki seçenek bulunur.Merkez Bankası’nın müdahalede bulunmadığı, kurun serbest bir şekilde dalgalandığı sisteme verilen isimdir.Merkez Bankası’nın döviz kurunun dengede olması için müdahalede bulunduğu sistemdir.Merkez Bankası’nın döviz kurundaki dalgalanmayı kontrol etmeye yönelik faaliyet gösterdiği döviz kuru sistemine verilen isimdir.Yabancı para birimlerinin ulusal para birimi karşısındaki değerine verilen isimdir. 1 ABD dolarının başka birimden yabancı para birimine eşitliğini belirten döviz kuru çeşididir.Nominal kurun enflasyon oranı kapsamında düzenlenmesi ile beraber reel kur elde edilir. Bu sebeple nominal kurun değeri de doğrudan reel kur ile ilişkilidir. Reel kurun artması durumunda, USD/TL paritesindeki TL kısmı değer kaybeder.Yabancı para birimlerinin başka bir yabancı para birimi cinsinden olan kur değerine verilen isimdir. Örneğin; kişi elindeki mevcut dolar ile Euro almak istediğinde, çapraz kur mevzu bahis olur.İki yabancı döviz kurunun birbirleri ile ortalamasının hesaplanması ile efektif kur bulunur. Çapraz kurda işlem yapmadan önce para biriminin değerinin öğrenilmesi gerekir. Örneğin; işlem yapılacak olan döviz çeşitleri dolar ve Euro ise 1 doların ve 1 Euro’nun ne kadar olduğunun bilinmesi gerekir.Ülkenin iktisadi işlemlerinin kaydına verilen isimdir. Ödemelerdeki dengesizlikler aktif döviz kuru politikaları uygulanarak ortadan kaldırılabilir. Döviz fiyatlarının değişmesi, arz ve talep dengesini değiştirmektedir. Arz ve taleplerdeki farklılıklar da alacaklılar ve borçlular üzerinde etkili olur.Ülkenin gelir ortalaması diğer ülkelerden daha fazla olduğunda; her döviz kuru için ülkenin ithalatında da yükselme olur. Arz değişmemekle beraber kur yükselir ve bu da ülkenin para biriminin değer kaybetmesine neden olur. Gelir düzeyi artan insanların istekleri ve zevkleri daha farklı olmaya başlayacağı için ithal mallara ilgi artar. Bu da denge kurunu değiştirmekle beraber döviz talebinin artmasına da sebep olur.Ülkede enflasyonun yüksek olması, ülkenin ürettiği ürünlerin yurtdışına göre daha pahalı olmasına neden olur. Dolayısıyla ithal mallara olan talep artar ve ülkenin parası da değer kaybeder. Enflasyon ve paranın değeri ters orantılıdır.Reel faiz oranı düştüğünde ülkenin para birimi değer kaybeder ve reel faiz oranı yükseldiğinde de para birimi değer kazanır.Kısa vadede döviz kuru üzerindeki değişikliğin en önemli etkenlerinden biri sermaye hareketlilikleridir.