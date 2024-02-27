ARA
Bist 100
9250,89
-0,89%
Bist 100
Dolar/TL
31,1445
0,1252%
Dolar/TL
Euro/TL
33,8301
0,099%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,085
-0,0217%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2038,32
0,29%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Dolar bugün ne kadar? 27 Şubat canlı dolar-euro rakamları

Dolar bugün ne kadar? 27 Şubat canlı dolar-euro rakamları

Dolar kuru özellikle son dönemde yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. “Bugün dolar ne kadar oldu, euro ve sterlin ne kadar ve kaç TL?” sorularına yanıt aranıyor. İşte 27 Şubat 2024 canlı dolar fiyatları ve döviz kurlarında son durum...

27 Şubat 2024 | 09:03
Son Güncellenme: 27 Şubat 2024 | 09:14
Dolar bugün ne kadar? 27 Şubat canlı dolar-euro rakamları

İstanbul serbest piyasada dolar 31,1340 liradan, avro 33,8250 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 31,1320 liradan alınan dolar, 31,1340 liradan satılıyor. 33,8230 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 33,8250 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 31,1290 lira, avronun satış fiyatı ise 33,8110 lira olmuştu.

DÖVİZ HAKKINDA

Döviz kuru nedir?

Döviz kuru; herhangi bir ülkenin para biriminin diğer ülkelerin para birimleri karşısındaki değerini gösteren katsayı olarak ifade edilir. Ülkeler arası ticarette kullanılan ve en fazla tercih edilen yatırım araçlarından biri olan döviz ile yapılacak olan işlemlerde alış kuru ve satış kuru olmak üzere iki seçenek bulunur.

Türkiye’de kaç adet döviz kuru sistemi vardır?

Esnek piyasa döviz kuru:

Merkez Bankası’nın müdahalede bulunmadığı, kurun serbest bir şekilde dalgalandığı sisteme verilen isimdir.

Sabit kur sistemi:

Merkez Bankası’nın döviz kurunun dengede olması için müdahalede bulunduğu sistemdir.

Denetimli kur sistemi:

Merkez Bankası’nın döviz kurundaki dalgalanmayı kontrol etmeye yönelik faaliyet gösterdiği döviz kuru sistemine verilen isimdir.

Döviz kuru türleri nelerdir?

Nominal kur:

Yabancı para birimlerinin ulusal para birimi karşısındaki değerine verilen isimdir. 1 ABD dolarının başka birimden yabancı para birimine eşitliğini belirten döviz kuru çeşididir.

Reel kur:

Nominal kurun enflasyon oranı kapsamında düzenlenmesi ile beraber reel kur elde edilir. Bu sebeple nominal kurun değeri de doğrudan reel kur ile ilişkilidir. Reel kurun artması durumunda, USD/TL paritesindeki TL kısmı değer kaybeder.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2038,32 0,29%
  • ALTIN ONS 2035,64 0,16%
  • BIST 100 9250,89 -0,89%
  • DOLAR/JAPON YENI 150,263 -0,279%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,34971 -0,06738%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 92,0375 -0,8147%
  • DOLAR/TURK LIRASI 31,1445 0,1252%
  • EURO/DOLAR 1,085 -0,0217%
  • EURO/TURK LIRASI 33,8301 0,099%
  • STERLIN/DOLAR 1,26818 -0,02483%
Günün En Çok Okunanları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Merkez Bankası ilk kez açıkladı: Ticari gayrimenkul fiyatları ikiye katlandı
Merkez Bankası ilk kez açıkladı: Ticari gayrimenkul fiyatları ikiye katlandı
Emtia piyasasında yaptırımlar, jeopolitik riskler ve arz endişeleri Fed'e karşı direniyor
Emtia piyasasında yaptırımlar, jeopolitik riskler ve arz endişeleri Fed'e karşı direniyor
Rusya'dan "kaçan" Avrupa, ABD'yi birinciliğe taşıdı
Rusya'dan "kaçan" Avrupa, ABD'yi birinciliğe taşıdı
Casper yeni premium ürünlerle büyüyecek
Casper yeni premium ürünlerle büyüyecek
Ankara ve İstanbul'da Ramazan pidesinin fiyatı açıklandı
Ankara ve İstanbul'da Ramazan pidesinin fiyatı açıklandı
Avrupa Merkez Bankası, enflasyonun düşmesini bekliyor
GERİ
İLERİ
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Merkez Bankası ilk kez açıkladı: Ticari gayrimenkul fiyatları ikiye katlandı
Emtia piyasasında yaptırımlar, jeopolitik riskler ve arz endişeleri Fed'e karşı direniyor
Rusya'dan "kaçan" Avrupa, ABD'yi birinciliğe taşıdı
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Merkez Bankası ilk kez açıkladı: Ticari gayrimenkul fiyatları ikiye katlandı
Emtia piyasasında yaptırımlar, jeopolitik riskler ve arz endişeleri Fed'e karşı direniyor
Rusya'dan "kaçan" Avrupa, ABD'yi birinciliğe taşıdı
Casper yeni premium ürünlerle büyüyecek
Merkez Bankası ilk kez açıkladı: Ticari gayrimenkul fiyatları ikiye katlandı
Emtia piyasasında yaptırımlar, jeopolitik riskler ve arz endişeleri Fed'e karşı direniyor
Rusya'dan "kaçan" Avrupa, ABD'yi birinciliğe taşıdı
Casper yeni premium ürünlerle büyüyecek
Ankara ve İstanbul'da Ramazan pidesinin fiyatı açıklandı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL