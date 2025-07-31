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Dolar/TL güne nasıl başladı? 31 Temmuz 2025

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 40,5920 seviyesinden işlem görüyor.

31 Temmuz 2025 | 10:00
Dolar/TL güne nasıl başladı? 31 Temmuz 2025

Dün 40,6050-40,5490 bandından seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 40,5900'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugün saat 09.40 itibarıyla yatay seyirle 40,5920'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,7 artışla 46,5840'tan ve sterlin/TL yüzde 0,4 yükselişle 54,0120'den satılıyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,2 düşüşle 99,6 seviyesinde bulunuyor.

Bugün gündemde neler var?

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, dış ticaret dengesi, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ABD'de kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi, işsizlik maaşı başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

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