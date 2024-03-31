Duayen gazeteci Faruk Türkoğlu hayatını kaybetti

Ekonomist Dergisi eski yayın yönetmeni Faruk Türkoğlu'nu kaybettik. Faruk Türkoğlu, Sabah, Dünya, Posta ve Referans gazetelerinde de köşe yazıları yazdı. İ.Ü. İletişim Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak ekonomi dersleri verdi.

Faruk Türkoğlu’nun cenazesi 1 Nisan Pazartesi günü Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii ‘nden ikindi namazını müteakip kaldırılacak ve Büyük Çekmece Yeni Mezarlık’ta defnedilecek.

Faruk Türkoğlu kimdir?

Faruk Türkoğlu, 1942 yılında Isparta Yalvaç’ta doğdu. İstanbul Erkek Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun oldu. İstanbul Defterdarlığı Vergi Kontrol bölümünde 2 yıl, DİSK’e bağlı Türkiye Maden İş Sendikası Toplu Sözleşme Uzmanlığı’nda 8 yıl çalıştı. Günaydın, Güneş, Yeni Asır ve Rapor gazetelerinde ekonomi muhabiri olarak görev yaptı.

İktisat Belleteni, Değişimin Kimyası, Hızlı Büyüme Mümkün, Gazeteci Oluyorum, Derinden Gelen Kökler, Neden Geç Kaldık gibi çok sayıda kitabı bulunan Türkoğlu, Ansiklopedik Ekonomi&İş Hayatı Sözlüğü’nü de kaleme almıştı.