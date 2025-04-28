Dünya asansör endüstrisi İstanbul’da buluşuyor

Uluslararası Asansör İstanbul Fuarı, Informa Markets tarafından AYSAD (Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği) desteğiyle Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde toplam 8 salonda gerçekleştirilecek.

İki yılda bir düzenlenen bu prestijli organizasyon, 2024’te 117 milyar dolara ulaşan, 2032’ye kadar 230 milyar doların üzerinde bir büyüklüğü bulması beklenen global asansör ve yürüyen merdiven pazarının ticaret ağını daha da güçlendirirken, 300 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştiren Türkiye asansör ve yürüyen merdiven sektörüne de yeni fırsatlar sunacak.

Asansör İstanbul 2025’in, sadece Türkiye pazarı için değil, aynı zamanda dünya asansör endüstrisi için de büyük bir ticaret platformu olarak öne çıktığını ifade eden Fuar Direktörü Seda Bozkurt, “Şimdiye kadar 100’ün üzerinde ülkeden ziyaretçi kaydı gerçekleşti. Beş kıtadan sektör profesyonelinin gelmesini beklediğimiz fuarımızda oldukça yüksek oranda uluslararası ziyaretçi olacak. Sektörüne hareket katan Asansör İstanbul 2025, yeni ticari anlaşmalarının ve iş birliklerinin kurulmasına zemin hazırlıyor. Ayrıca, Türkiye’nin asansör ve yürüyen merdiven ihracatını artırmak için de kritik bir rol oynuyor. Yerli firmalarımız, fuar sayesinde dünya genelindeki alıcılarla buluşarak yeni pazarlara açılma fırsatı yakalayacak. Bu durum, Türkiye’nin sektördeki global konumunu daha da güçlendirecek” dedi. Bozkurt açıklamasında, bu yılki fuara asansör endüstrisinin dünya çapındaki iki önemli üretici ülkesi Almanya ve Çin’in, pavilyon olarak katıldığı bilgisini de paylaştı.

DEPREM BÖLGELERİNDE ASANSÖRLERİN NASIL OLMALI?

Avrupa Asansör Birliği ELA, sektörel gelişme ve büyüme adına büyük önem verdiği Uluslararası Asansör İstanbul’un hem açılışında yer alacak hem de AYSAD tarafından fuar kapsamında düzenlenen konferans programında konuşmacı olarak yer alacak. “Sismik Bölgelerde Asansörler” ve “Asansör Direktife – Standartlarda Güncellemeler – Dijitalizasyon” ana başlıkları altında 15-16 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleşecek panel ve oturumlarda, deprem kuşağındaki ülkelerde asansörlerin nasıl olması gerektiği, asansörlerdeki yeni güvenlik standartları ile her gün milyonlarca insanın kullandığı bina içi dikey ulaşım araçlarındaki dijital yenilikler konuşulacak.

YENİLİKLER VİTRİNE ÇIKACAK

Dünya asansör endüstrisinde sürdürülebilirlik ve akıllı teknolojiler giderek daha fazla önem kazanırken, Asansör İstanbul 2025 sektördeki en yeni yeşil teknoloji uygulamalarını, enerji verimli sistemleri ve akıllı asansör çözümlerini sergileyerek geleceğe yönelik yatırımlar için önemli bir platform sunacak.

Dünyadaki diğer asansör fuarları arasında özellikle sergilenen zengin ürün çeşitliliği ile dikkat çeken fuarda, asansör ve yürüyen merdiven ile ilgili tüm makine, malzeme, ekipman ve teknolojiler bir arada yer alacak.