Dünya Kız Çocukları Günü’nde sivil topluma 15 milyon TL’lik destek

Eğitim Reformu Girişimi (ERG)’nin 2024-2025 örgün eğitim istatistiklerine ve çağ nüfusu verilerine dayanarak yaptığı hesaplamaya göre, Türkiye’de zorunlu eğitim çağındaki 270 bin kız çocuğu okula devam edemiyor. Bu da tam 13.500 sınıf dolusu kız çocuğunun eğitimde olmadığı anlamına geliyor. Bu yıl, önceki yıllardan farklı olarak, kız çocuklarının fırsat eşitliğine dikkat çeken bir kampanya yürütmek yerine doğrudan kız çocuklarına kaynak ayıran Sabancı Vakfı, sivil toplum kuruluşlarına can suyu olmaya devam ediyor. Vakıf, son 20 yılda, bugünkü değeriyle 650 Milyon TL’nin üzerinde hibe desteği sağladı. Bu yıl da alanda çalışan 6 farklı sivil toplum kuruluşunu 15 milyon TL tutarındaki hibe ile destekleyen Sabancı Vakfı, kız çocuklarının eğitime devamı ve güçlenmesi için güçlü bir dayanışma başlatıyor.

Her yıl, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nde ses getiren kampanyalarla kız çocuklarının potansiyeline dikkat çeken Sabancı Vakfı, bu yıl farkındalık kampanyası yürütmek yerine doğrudan kız çocuklarının güçlenmesi ve eğitime devam etmesini hedefledi. Eğitim Reformu Girişimi’nin 2024-2025 örgün eğitim istatistiklerine ve çağ nüfusu verilerine dayanarak yaptığı hesaplamadan yola çıkan Vakıf, kız çocuklarının eğitime devam etmeleri ve hayata eşit fırsatlarla katılabilmeleri için alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarını güven temelli ve esnek bir yaklaşımla destekliyor. Bu sayede hem sivil toplum kuruluşlarının varlığını ve faaliyetlerini güçlendiriyor hem de kız çocukları için yarattığı etkiyi artırıyor.

3 Bin Kız Çocuğu İçin 6 Sivil Toplum Kuruluşuna Destek

Sabancı Vakfı, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nde kız çocuklarının eğitim hakkını savunmak ve fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla 6 farklı sivil toplum kuruluşuna destek verecek. Bu kapsamda toplam 15 milyon TL kaynak ayıran Vakıf; 3 bin kız çocuğu için Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Koruncuk Vakfı, Kız Çocuklarına Destek Derneği, Sosyal Güçlendirme için Spor ve Beden Hareketi Derneği (BoMoVu), Konuşmamız Gerek Derneği ve SistersLab - Bilim ve Teknolojide Kadın Derneği ile güç birliği yaptı.

Sabancı Vakfı, kız çocuklarının güçlenmesi için kurulduğu günden bu yana sivil toplum, akademi, kamu ve iş dünyası ile iş birliği içinde çalışmalarını sürdürüyor. Vakıf, kız çocuklarının güçlenmesinin temel koşulunun yaşamın her alanında eşit fırsatlara sahip olmalarından geçtiğine inanıyor. Bu doğrultuda; kız çocuklarının eğitimlerine devam edebilmeleri için maddi engellerin ortadan kaldırılmasına, okulda karşılaştıkları zorluklara karşı direnç kazanmalarına, bedensel gelişimleriyle ilgili konularda özgürce konuşabilmelerine, iklim krizinden en çok etkilenecek gruplardan biri olarak haklarına dair farkındalıklarının artırılmasına ve dijital becerilerinin geleceğin dünyasına uyum sağlayacak şekilde geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütüyor.

Sabancı Vakfı’nın, destek olacağı sivil toplum kuruluşları ve projeler:

- Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin “Eğitim Bursu” ile 15-17 yaş grubundaki neredeyse her üç çocuktan birinin eğitim dışında kaldığı Muş, Ağrı ve Gümüşhane’de lise eğitimine devam eden kız çocuklarına burs desteği sağlanacak.

- Koruncuk Vakfı’nın “Depremden Etkilenen Kız Çocuklarının Eğitime Devam ve Güçlenmesi Projesi” ile 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Hatay öncelikli olmak üzere dezavantajlı illerde, eğitimden kopma riski artan kız çocuklarının eğitime devam etmesi için şartlı nakit desteği modeli ve güçlendirme programları yürütülecek.

- Kız Çocuklarına Destek Derneği’nin “Keşfet Antalya – Çocuk Hakları ve Çevre Hakları Odaklı Şehir Rotaları” projesi ile Antalya’da yaşayan kız çocukları için çocuk ve çevre haklarını buluşturan deneyimsel öğrenme modeli geliştirilecek.

- Konuşmamız Gerek Derneği’nin “Kırmızı Çizgi” projesi ile Adana ve Şanlıurfa’da kız çocuklarına, regl yoksulluğu sebebiyle okula devamsızlık ve okul terkinin önlenmesi için menstrüel bakım kitleri sağlanırken onlarla yapılacak dayanışma çemberleri ile regle bakış açılarını dönüştürmeleri ve öğretmenlerinin konuya dair bilgi sahibi olmaları sağlanacak, yapılacak iletişim çalışmalarıyla ise toplumsal algının dönüşmesine katkı sunulacak.

- Sosyal Güçlendirme için Spor ve Beden Hareketi Derneği (BoMoVu)’nin “Kız Çocukları İçin Özgür Adımlar” projesi ile yaratıcı hareket, dans ve psikolojik öz savunma yoluyla kız çocuklarının özgüven ve toplumsal katılımı güçlendirilecek.

- SistersLab - Bilim ve Teknolojide Kadın Derneği’nin “Dijital Kızlar” projesi ile kız çocuklarının STEM alanına dair farkındalıkları artırılacak, dijital beceriler yoluyla güçlenmeleri desteklenecek.