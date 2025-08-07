Dünyada az kişinin bildiği gizemli şirketin hisseleri neden arttıkça artıyor?

CNN'in haberine göre şirket, bu hafta açıkladığı 1 milyar doları aşan ilk çeyrek gelir raporuyla beklentileri geride bıraktı. Şirket ilk kez 1 milyar dolar barajını açtı.

Palantir, kısa süre önce ABD ordusu ile önümüzdeki on yıl için 10 milyar dolarlık bir sözleşme imzaladığı bilgisini paylaşmıştı.

PALANTİR NE İŞ YAPIYOR?

Palantir, veri analizi alanında faaliyet gösteriyor. Yazılımları, büyük veri kümelerinin görselleştirilmesi ve analiz edilmesini sağlıyor. Şirketin müşterileri arasında çoğunlukla askeri ve devlet kurumları bulunuyor, ancak özel sektör firmalarına da hizmet veriyor. Palantir’in teknolojileri, kapsamlı veri setlerinden anlamlı desenler ve eğilimler ortaya çıkarmak amacıyla kullanılıyor.

HİSSELERİ YÜZDE 600 DEĞER KAZANDI

Son bir yılda hisseleri yaklaşık yüzde 600 değer kazanan şirketin piyasa değeri 420 milyar dolara ulaştı. Birçok analist ise hisse fiyatının aşırı değerlendiğini söylüyor (piyasa değeri yıllık gelirinin yaklaşık 100 katı)

Şirketin faaliyetleri ve müşterileri hakkında detaylı bilgiler kısıtlı tutuluyor. Ancak medyada yer alan bazı haberlere göre, Palantir’in teknolojileri çeşitli alanlarda kullanılıyor:

İDDİALARI REDDETTİ

ABD’de Trump yönetimi döneminde, farklı federal kurumlardan alınan verilerle kapsamlı bir Amerikalı veri tabanı oluşturma çabalarına destek verdiği iddia edildi. Palantir, bu iddiaları reddetti ve yasadışı gözetim yapmadığını belirtti.

Los Angeles Polis Departmanı’nın, Palantir teknolojisini ırksal profilleme ve kitlesel gözetim için kullandığına dair sivil toplum kuruluşları tarafından eleştiriler oldu. İsrail Savunma Kuvvetleri’nin Palantir teknolojisinden faydalandığı belirtildi. ABD’nin Usame bin Ladin’in izini sürme operasyonlarında Palantir’in rol aldığı medyada yer aldı.

Covid-19 salgını sırasında, yerel hastaneler ve devlet kurumlarından gelen verilerin analizinde Palantir’in teknolojilerinin kullanıldığı bildirildi.

2025 yılı itibarıyla Palantir, Trump yönetimi döneminde federal hükümetten 113 milyon doların üzerinde iş aldı.

Palantir ne zmana kuruldu?

Palantir, 2003 yılında Joe Lonsdale, Alex Karp ve Peter Thiel tarafından kuruldu. İlk yatırımcısı CIA destekli In-Q-Tel oldu. 2020’de halka açılan Palantir, özellikle ABD ordusu ile iş birliğini artırdı.