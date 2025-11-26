ARA
DOLAR
42,45
0,07%
DOLAR
EURO
49,14
0,00%
EURO
GRAM ALTIN
5674,54
0,69%
GRAM ALTIN
BIST 100
10905,48
0,44%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Bugün temettü ödeyen 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (26 Kasım)

Bugün temettü ödeyen 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (26 Kasım)

Borsa İstanbul A.Ş., bugün temettü ödemesi gerçekleştiren bir hissenin fiyatında, hak kullanımından dolayı düzeltme yapıldığını duyurdu.


Bugün temettü ödeyen 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (26 Kasım)

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün bir hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Galata Wind Enerji A.Ş. (GWIND) paylarının fiyatında, temettü ödemesi nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Galata Wind Enerji A.Ş. (GWIND)

Pay Başına Brüt Temettü: 0,6407407 TL
Pay Başına Net Temettü: 0,5446295 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 22,139 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL