YEO CEO’su Tolunay Yıldız, “Özellikle off-shore yenilenebilir (güneş ve rüzgar) santralleri konusunda dünyada söz sahibi olmak istiyoruz” diyor.

Yenilenebilir enerji ve konvansiyonel enerji santralleri, yüksek gerilim trafo merkezleri, enerji iletim ve enerji dağıtım hatlarında projeler birçok projeyi hayata geçiren YEO, enerjinin izlenmesi ve yönetilmesine dair çözümler sunan SCADA sistemleri konusunda hizmet veriyor. YEO CEO’su Tolunay Yıldız ile şirketin gelecek planlarını konuştuk:

Kısaca şirketinizden bahsedebilir misiniz? Ne zaman kuruldu? Nasıl bir fikirle yola çıktınız?

YEO, 2004 yılında kuruldu,kurulduğu günden bu zamana kadar 17 yıl içerisinde elektrifikasyon, otomasyon, dijitalleşme ve mühendislik alanlarında uzman ve lider firma pozsıyonuna ulaşmıştır ve kendi sektörümüzde öncü konumdayız. Yola çıkarken esneklik ve çevikliği temel iş yapma kültürü olarak benimserken, yaptığımız her işte en iyisi olma ve en iyisini yapma hedefimiz olarak belirledik. Enerji’den, Madene, su&atık su dan petrol ve cimento sektorüne kadar, yurt içi ve yurtdışında yüzlerce proje gerçekleştirdik. Ayrıca özellikle enerji alanında Türkiye’de ve globalde tanınan bir firma olarak elektrik üretiminden iletimine ve dağıtımına, akıllı ve verimli elektrik enerjisi çözümlerine kadar hepsini bir arada sunan ender firmalardan biriyiz. 200’ün üzerinde çalışanımızla, 23 ülkede 300’den fazla proje gerçekleştirdik, ayrıca birçok ülkede temsilciliklerimiz bulunuyor. Son yıllarda yurt içinde devam eden projelerimizle birlikte yurtdışı projelerine ağırlık verdik ve son üç yılda ciromuzu üç katına çıkarttık. Bununla birlikte Türkiye’nin en büyük ilk 100 ihracatçı firması arasında yer alıyoruz.

Küresel ölçekte zor bir yıl olan 2020’yi nasıl geçirdiniz?2020 sonu cironuz ve istihdamınız nedir?

Pandemiye rağmen 2020 yılı bizim açımızdan 2018’den itibaren başlayan güçlü büyüme trendinin devam ettiği bir yıldı diyebilirim. Uzmanlaştığımız alanlar itibariyle, sunduğumuz tek-elden komple çözümler konsepti ve firmamızın dınamik ve çevikliği bizi tercih edilen bir firma konumuna taşımıştır. Dolayısı ile pandeminin yarattığı global zorluklara rağmen YEO için başarılı başka bir yıl olarak 2020’yı tamamladık. Ciro ve istihdam açısından büyümeye devam ettiğimiz gibi, yapmış olduğumuz ihracat iş hacmiyle de büyüdüğümüzü ve ülkemiz ekonomisine katkı sunduğumuzu görmek beni mutlu ediyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye’de tamamlanan biyogaz / biyokütle enerji santralleri, güneş enerjisi santralleri, jeotermal enerji santralleri ile toplamda 70 MW kurulu güce ulaştık, 5.890.706 ton / yıl engellenen karbon emisyonuyla da çevre dostu projelerimizle sürdürülebilir geleceğe katkı sağlıyoruz.

Dijital çözümler pandemi sürecinde daha fazla önem kazandı, elektrik üretim ve yönetiminin veya su kaynaklarının yönetimi dijital temelli sistemlerin uygulanmasını hızlandırdı, bizde bu tür projelerde öne çıkan firma olarak çeşitli ülkelerde akıllı ve dijital tabanlı projeler gerçekleştirdik. Örneğin Azerbaycan’ın bütün enerji sisteminin (enerji üretim ve nakil hatları) takip ve kontrolünü içeren 22 Enerji Santrali ve 70 Trafo Merkezinin takip ve kontrolünü içeren Azenergy Ulusal Yük Tevzi Merkezi bunlardan biri. Son yıllarda endüstriyel IoT, offshore yenilenebilir enerji santrallerinin kurulumu, batarya ve depolama çözümleri gibi yenilikçi ve yenilenebilir alanlardaki projelere odaklanıyoruz. Bu durum bir yandan ciromuzu katlamamıza olanak sağlarken öte yandan da geleceğin rekabet dünyasına bizi hazırlıyor. Karbon salınımının azaltılmasına yönelik projelerimiz yerel, bölgesel ve global ölçekte artmaya devam edecek. AB’nin Yeşil Mutabakatı (Green Deal) başta enerji olmak üzere tüm sektörler için dönüşümü zorunluluğa çeviriyor.

Yurtdışı hizmetlerinizden bahseder misiniz? Yakın dönemde yurtdışı hedef ve yatırımlarınız neler?

YEO olarak belirlediğimiz stratejilerimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz, globalleşmeye ve farklı ülkelerde ofisler açmaya devam edeceğiz. Halihazırda; elektrik şebekesi (power grid) projeleri yanında, solar enerji, biyo-kütle enerjisi, biyo-gaz enerjisi gibi çevre dostu enerji çözümleri ile ilgili çalışmalarımız yanında su arıtma ve deniz altı temiz su arıtma projelerinde de rol alıyoruz. Aras Marine ile yüzde 50 ortaklıkla kurduğumuz Marinergy ülkemizin yüzer güneş enerjisi alanında gücünü dünyaya taşıyacak bir potansiyele sahip. Daha yeşil, daha temiz ve daha akıllı bir dünya için çalışıyoruz.

Örneğin Azerbaycan’ın bütün enerji sisteminin (enerji üretim ve nakil hatları) takip ve kontrolünü içeren 22 Enerji Santrali ve 70 Trafo Merkezinin takip ve kontrolünü içeren Azenergy Ulusal Yük Tevzi Merkezi projemizin yüzde 90’dan fazlası tamamlanmış durumda. Ukrayna, Filistin, Etiyopya, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Umman, İtalya, Hırvatistan, Kenya, Tacikistan, Moritanya, Bahreyn, Afganistan, KKTC, Sudan, Bulgaristan, Ürdün ve Moldova’da enerji üretim, aktarım, su artırma, güneş enerjisi, petrol ve gaz ve madencilik alanlarında mühendislik, dijitalizasyon, otomasyon ve elektrifikasyon projelerimiz devam ediyor.

2021’yi ne kadarlık bir büyüme ile kapatmayı hedefliyorsunuz?

Yurtdışı ve yurtiçi projelerimizde son yıllarda ortaya çıkan artış neticesinde son üç yılda ciromuzu üç kat artırdık. Bu büyüme trendini devam ettirmek, büyüme neticesinde oluşan yeni ölçeğimize uygun organizasyonlarımızı konumlandırmak, ve paydaşlarımızla süreci paylaşarak geleceğe güçlü bir YEO taşımak istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda 2021 yılını da büyüme ve pozitif kar ile kapatacağımıza inanıyoruz.

Önümüzdeki dönemde yeni projeleriniz ve yatırımlarınız için ne kadar bütçe ayırdınız? Yatırım planlarınızdan bahseder misiniz?

Önümüzdeki dönemde özellikle off-shore yenilenebilir (güneş ve rüzgar) santralleri konusunda dünyada söz sahibi olmak istiyoruz. Öte yandan Endüstri 4.0’ın gerektirdiği IoT teknolojilerinin hem ülkemizde hem de bölgemizde yaygınlaşması için de projelerimizi bu alanda yoğunlaştıracağız. Geleceğe yönelik bir diğer planımız da batarya ve enerji depolama sistemleri. Bu konuda da özellikle ülkemizdeki yerli otomobil ve benzeri süreçleri besleyecek enerji sistemleri konusunda Ar-Ge çalışmalarımıza hız vereceğiz.