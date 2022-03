Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukaşenko, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırı planını canlı yayında paylaşmış olabilir. Çünkü, Belarus’ta yayınlanan görüntülerde Lukaşenko bir haritanın önünde, elinde çubukla Güvenlik Konseyi’ne operasyona ilişkin bilgi veriyor. Harita Ukrayna’nın dört bölüme ayrıldığını gösteriyor. Video, Rusya’nın operasyon planını ifşa etmiş olabileceği yorumlarıyla dünya medyasında geniş yer buldu.

Görüntüyü gazeteci Tadeusz Giczan Twitter’da paylaştı; “gerçek bir istila haritasına benzeyen şey” adını verdi ve Rusya’nın ‘Ukrayna’dan sonraki planlarını gösteriyor olabileceğini’ söyledi.

Videoda Lukaşenko, Belarus üzerinden de Ukrayna’ya asker ve füze gönderildiğini gösteren haritanın önünde dururken görülüyor. Harita ayrıca, Ukrayna’nın güneybatı köşesindeki Moldova’ya hareket eden askerleri işaret ediyor. Bu nedenle dünya medyasında ‘Ukrayna’dan sonra Moldova da mı hedefte’ yorumları yapıldı.

Lukaşenko’nun haritası, Belarus ve Rusya’dan gelen; Ukrayna’nın derinliklerini işaret eden kırmızı okları gösteriyor, bir kıskaçla Kiev’i ve doğudan ülkenin kalbindeki Dinyeper nehrine kadar uzanan diğer bölümlerini gösteriyor.

Videonun Belarus devlet yanlısı bir Telegram kanalı tarafından yayınlandığı ortaya çıktı.

At today’s security council meeting, Lukashenko showed what looks like an actual invasion map. It shows Ukraine military facilities destroyed by missiles from Belarus, attacks directions (everything agrees except Odessa-Transnistria). Also, Ukraine is divided into 4 sectors. pic.twitter.com/ueqBIFUbyM

— Tadeusz Giczan 🇺🇦 (@TadeuszGiczan) March 1, 2022