Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukaşenko, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırı planını canlı yayında paylaşmış olabilir. Çünkü, Belarus’ta yayınlanan görüntülerde Lukaşenko bir haritanın önünde, elinde çubukla Güvenlik Konseyi’ne operasyona ilişkin bilgi veriyor. Harita Ukrayna’nın dört bölüme ayrıldığını gösteriyor. Video, Rusya’nın operasyon planını ifşa etmiş olabileceği yorumlarıyla dünya medyasında geniş yer buldu.

Görüntüyü gazeteci Tadeusz Giczan Twitter’da paylaştı; “gerçek bir istila haritasına benzeyen şey” adını verdi ve Rusya’nın ‘Ukrayna’dan sonraki planlarını gösteriyor olabileceğini’ söyledi.

SIRADA MOLDOVA MI VAR YORUMLARI YAPILDI

Videoda Lukaşenko, Belarus üzerinden de Ukrayna’ya asker ve füze gönderildiğini gösteren haritanın önünde dururken görülüyor. Harita ayrıca, Ukrayna’nın güneybatı köşesindeki Moldova’ya hareket eden askerleri işaret ediyor. Bu nedenle dünya medyasında ‘Ukrayna’dan sonra Moldova da mı hedefte’ yorumları yapıldı.

Lukaşenko’nun haritası, Belarus ve Rusya’dan gelen; Ukrayna’nın derinliklerini işaret eden kırmızı okları gösteriyor, bir kıskaçla Kiev’i ve doğudan ülkenin kalbindeki Dinyeper nehrine kadar uzanan diğer bölümlerini gösteriyor.

Videonun Belarus devlet yanlısı bir Telegram kanalı tarafından yayınlandığı ortaya çıktı.

At today’s security council meeting, Lukashenko showed what looks like an actual invasion map. It shows Ukraine military facilities destroyed by missiles from Belarus, attacks directions (everything agrees except Odessa-Transnistria). Also, Ukraine is divided into 4 sectors. pic.twitter.com/ueqBIFUbyM — Tadeusz Giczan 🇺🇦 (@TadeuszGiczan) March 1, 2022

BELARUS BATI’NIN HEDEFİNDE

ABD ve AB,Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaştaki rolü nedeniyle Belaruslu kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulama kararı almıştı. Son olarak İngiltere benzer bir açıklama yaptı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, Belarus Genelkurmay Başkanı Viktor Guleviç, üç savunma bakan yardımcısı Andrei Burdyko, Sergei Simonenko ve Andrey Zhuk ile 2 askeri işletmeye yaptırım uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss’un, Belarus’un, kendi sınırları içinde saldırıyı kolaylaştırmak dahil Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaşta oynadığı role karşılık, Belaruslu kişi ve kuruluşlara ilk yaptırım dilimini başlattığı kaydedildi.

Üst düzey 4 savunma yetkilisi ve 2 askeri kuruluşun, İngiltere’nin Rusya’ya yönelik yaptırım rejimi kapsamında derhal yürürlüğe girecek şekilde yaptırıma tabi tutulduğu kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Yaptırım uygulananlar arasında Belarus Genelkurmay Başkanı Guleviç yer alıyor. Guleviç, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini destekleyen ve mümkün kılan Belarus Silahlı Kuvvetlerinin eylemlerini yönlendirmekten sorumludur. Rusya ile ortak askeri tatbikatlar yönetti ve Rusya’nın Belarus’taki mevziler dahil Ukrayna’ya saldırma yeteneğine doğrudan katkıda bulunan Belarus sınırı boyunca Rus birliklerinin konuşlandırılmasına izin verdi.”

Açıklamada, yaptırıma tabi tutulanların, İngiltere’ye seyahat edemeyeceği ve bu ülkedeki varlıklarının dondurulacağı kaydedildi.

“Lukaşenko rejimi Putin’e yardımın ekonomik sonuçlarını hissedecek”

Dışişleri Bakanı Truss da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ve ona en yakın olanlara ekonomik acı verdiklerini belirterek, Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğü yeniden tesis edilene kadar dinlenmeyeceklerinin altını çizdi.

Truss, “(Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr) Lukaşenko rejimi, Rusya’nın yasa dışı işgaline aktif olarak yardım ve yataklık ediyor ve Putin’e verdiği desteğin ekonomik sonuçlarını hissedecek.” ifadesini kullandı.