Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin “hiçbir değeri olmadığı” görüşünde. Lagarde, deneyimsiz yatırımcıları korumak için kripto para konusunda düzenleme yapılması gerektiğini de söyledi.

Lagarde, Pazar günü yayınlanan Hollanda’da talk show “College Tour” ile yaptığı röportajda kripto paraların bir değeri olmadığını söyledi. Lagarde, “Hiçbir şeye dayanmıyor. Güvenlik çıpası olarak olarak hareket edebilecek temel bir varlık yok” dedi.

Lagarde, küresel politika yapıcıları deneyimsiz yatırımcıları korumak için kurallar koymaya çağırdı.

Lagarde, “Bir ödül olacağını düşünen, riskleri anlamayan, her şeyi kaybedecek ve büyük hayal kırıklığına uğrayacak insanlar hakkında endişeliyim, bu yüzden bunun düzenlenmesi gerektiğine inanıyorum.” dedim.

Lagarde daha önce önce de dijital para birimlerinin çevresel etkilerinin yanı sıra kara para aklama ve yaptırımlardan kaçınmadaki potansiyel kullanımlarıyla ilgili endişelerini dile getirmişti.

DİJİTAL EURO ÇOK FARKLI OLACAK

Birkaç merkez bankası, dijital para birimlerinin hızlı büyümesine yanıt olarak nakit yerine kendi sanal alternatifleri üzerinde çalışıyor ve ECB bunlardan biri. Lagarde, dijital bir euronun özel kripto para birimlerinden ”çok farklı” olacağını söyledi.