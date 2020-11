View this post on Instagram

Bir kere daha anladık ki umut en büyük hazinemiz… VitrA İzmir Mağaza Müdürümüz Fidan Gezgin ve üç yaşındaki kızı Ayda Gezgin, 30 Ekim’de meydana gelen İzmir depreminde dört gece enkaz altındaydı. Umutlu bekleyişin ardından Ayda, 91. saatte mucizevi bir şekilde kurtarıldı. Annesi Fidan Gezgin’i ise kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Umudumuzu canlı tutan tüm arama kurtarma ekiplerine Ayda’yı bize geri getirdikleri için sonsuz teşekkür ederiz. Fidan Gezgin’e Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Eczacıbaşı Topluluğu olarak Ayda’nın ve kardeşi Atakan’ın her zaman yanında olacağız. Ülkemizin böyle bir felaketi bir daha yaşamamasını diliyor, depremde yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Eczacıbaşı Topluluğu