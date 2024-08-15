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Edirne'deki dinlenme tesisine 1 milyon lira ceza geldi

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Avrupa'dan gelen gurbetçi vatandaşın Edirne'de bir dinlenme tesisinden aldığı ürünün 3 katına satıldığını sosyal medyadan duyurması üzerine, işletmede gerekli denetimlerin yapıldığını bildirdi.

15 Ağustos 2024 | 01:15
Edirne'deki dinlenme tesisine 1 milyon lira ceza geldi

Gürcan, sosyal medya hesabından, söz konusu işletmede yapılan denetimlere ilişkin bilgi verdi.

Avrupa'dan Türkiye'ye gelen gurbetçi vatandaşın Edirne'deki bir dinleme tesisinden yaptığı alışverişte, aldığı ürünün 3 katına satıldığını sosyal medya platformundan paylaşımla duyurması üzerine Edirne Ticaret İl Müdürlüğünün söz konusu işletmede gerekli denetimleri yaptığını belirten Gürcan, şunları kaydetti:

"H. Dinlenme Tesisine, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yapılan haksız fiyat artışı denetiminde, işletmeye sim kart satışı nedeniyle 14 ürün hakkında tutanak düzenlenerek 7 günlük savunma süresi verilmiştir. Aynı gün işletmeye ait markette Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında yapılan denetimde, 35 ürün hakkında fiyat etiketi aykırılığı nedeniyle tutanak düzenlenmiştir, 77 bin lira idari para cezası uygulanacaktır.

Diğer taraftan, aynı işletme nezdinde Edirne Ticaret İl Müdürlüğünce Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında 16 Temmuz 2024'te yapılan haksız fiyat artışı denetimi sonuçlarının incelenmesi neticesinde Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a aykırılık nedeniyle ilgili işletmeye 79 bin 230 lira idari para cezası verilecektir. Ayrıca işletmeye Fahiş Fiyat Kurulunda işlem yapılarak 1 milyon lira ceza kesilecektir."

Gürcan, Bakanlık olarak, fahiş fiyatla mücadele noktasında, fahiş fiyat ve etiket denetimlerini titizlikle sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.

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Borsada çarşamba günü 1 şirket temettü dağıtacak
Borsada 3 hisseye kredili işlem yasağı
Kontrolmatik (KONTR) temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Doğuş Otomotiv (DOAS) bilanço tarihi belli oldu
12 Ağustos borsada gün sonu özeti
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak (13 Ağustos)
Borsada salı günü (bugün) 2 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket
Hisseye yabancı ilgisi ne zaman artacak?
GERİ
İLERİ
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