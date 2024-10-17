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  • EFT, Havale, Fast... Fazla alınan ücrete 3,2 milyar lira ceza geldi

EFT, Havale, Fast... Fazla alınan ücrete 3,2 milyar lira ceza geldi

Ticaret Bakanlığı, denetimleri sonucunda tüketicilerden fazla ücret, masraf ve komisyon tahsil eden finansal kuruluşlara 3 milyar 184 milyon 471 bin 852 lira ceza uygulandığını bildirdi

17 Ekim 2024 | 09:31
EFT, Havale, Fast... Fazla alınan ücrete 3,2 milyar lira ceza geldi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tüketicilerin menfaatlerini korumak amacıyla finans kuruluşlarının tüketicilerden tahsil ettiği faiz dışı ücret, masraf ve komisyonlara ilişkin inceleme başlatıldığı anımsatıldı.

Bakanlık müfettişlerince yapılan denetimlerin detaylarına yer verilen açıklamada, "Finansal kuruluşlarca EFT, havale, FAST, kıymetli maden ve uluslararası fon transferi, başka finans kuruluşlarının ATM kullanımı, kiralık kasa işlemleri ile nakit avans ve taksitli nakit avans işlemlerinde tüketicilerden fazla ücret tahsil edilmesi, üçüncü kişilere ödenen tutarlardan daha fazla masraf ve komisyonun tüketicilere yansıtılması, ayrıca uygulamaya konan ücret değişikliklerinin bildirilmemesi şeklindeki uygulamalarla tüketici mağduriyetine sebebiyet verildiği tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Fazla tahsil edilen ücretlerin tüketicilere iadesi çalışmalarına başlandı 

Açıklamada, tüketicilere yaşatılan mağduriyetler dolayısıyla denetim kapsamına alınan finansal kuruluşlara 3 milyar 184 milyon 471 bin 852 lira idari para cezası öngörüldüğü aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca, bu finansal kuruluşlar tarafından fazla tahsil edilen ücretlerin tüketicilere iadesine yönelik gerekli çalışmalara da başlanmıştır. Bakanlık olarak finans sektörünün mevzuata uyum durumlarının kontrolüyle birlikte hem vatandaşlarımızın menfaatlerini korumak, hem de tüketici memnuniyetini sağlamak adına çalışmalarımız azami hassasiyetle devam etmektedir."

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Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
ASELSAN 3. çeyrek bilançosunu açıkladı
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