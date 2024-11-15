ARA
DOLAR
34,43
0,26%
DOLAR
EURO
36,42
0,52%
EURO
GRAM ALTIN
2837,57
0,13%
GRAM ALTIN
BIST 100
9486,47
0,70%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

EFT ve FAST işlemlerinde önemli değişiklik

Banka üzerinden yapılan para transferlerinde saat 16.00 ve sonrası, hafta sonu için yapılan işlemlerde ek ücret alınıyordu. Yeni düzenleme ile birlikte EFT, FAST işlemlerinde ek ücret alınmasına ilişkin uygulama sona erdi.

15 Kasım 2024 | 11:04
Son Güncellenme: 15 Kasım 2024 | 11:34
EFT ve FAST işlemlerinde önemli değişiklik

EFT ve havalenin yanı sıra FAST işlemleri ile birlikte hesaplar arasında 7/24 para transfer işlemleri sağlanabiliyor. Hafta sonu ve iş saatlerinde saat 16.00 sonrası için yapılan işlemlere yüzde 50 ek ücret alınıyordu. Yapılan yeni düzenleme ile birlikte azami tarifelerin yüzde 50 fazlası oranında ek ücret alınmasına ilişkin uygulama artık sona erdi.

EFT ve FAST'te masraf ücreti kalktı

Merkez Bankası’nın Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milliyet'in haberine göre normal şartlarda hafta sonu ve iş saatlerinde saat 16.00 sonrası için yapılan işlemlere yüzde 50 ek ücret alınıyordu. Yapılan yeni düzenleme ile birlikte azami tarifelerin yüzde 50 fazlası oranında ek ücret alınmasına ilişkin uygulama artık sona erdi.

'Normal tarife uygulanacak'

Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı:

“Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte artık gün içinde saat 16:00’dan sonra yapılacak EFT ve FAST işlemlerinde normal EFT masrafından daha fazla alınan masraf kesintileri kaldırıldı. Hafta içi veya hafta sonu herhangi bir saatte yapacağınız EFT, FAST işlemlerinde masraflar artık normal tarife üzerinden belirlenecek. Ek ücret tarifesinin kaldırılmasının ana sebebi yapılan alışverişlerde ve ticari işlemlerde IBAN’la yapılan ödemeler kapsamında kayıt dışılığın önlenmesidir. Yüksek enflasyonist ortamda kartla yapılan ve banka yoluyla yapılan ödemeler arttığı için ve fatura veya fiş vermeyen, almayanlar da ayrı ayrı yükseltilen cezalarla muhatap olabilecekleri için vatandaşın daha rahat EFT işlemini gerçekleştirmesi için bu düzenleme yapılmış ve masraflar normal seviyelere çekilmiştir. Kayıt dışılığını azaltılması adına olumlu bir düzenleme olduğunu düşünüyorum."

0
  • ALTIN GRAM - TL 2837,57 0,13%
  • ALTIN ONS 2565,74 -0,07%
  • BIST 100 9486,47 0,7%
  • DOLAR/JAPON YENI 155,483 -0,523%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,40536 -0,03699%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 100,11 0,5272%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,4254 0,2639%
  • EURO/DOLAR 1,0568 0,4486%
  • EURO/TURK LIRASI 36,4162 0,523%
  • STERLIN/DOLAR 1,26666 0,06913%
Borsa Haberleri
ASELSAN (ASELS) yeni satış sözleşmesini duyurdu
Powell'ın mesajları piyasalarda nasıl yankı buldu?
Borsa'da dün geri alım yapan 5 şirket
SPK'dan uzun bir aradan sonra yeni bülten
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' duyuran 5 şirket (14 Kasım)
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (15 Kasım)
Borsada dün geri alım yapan 9 şirket
Anadolu Efes’ten (AEFES) bakanlık onayı açıklaması
Piyasada ‘Trump’ zaferi fiyatlaması: Yeni dönemde neler bekleniyor?
13 Kasım borsada gün sonu özeti
Borsa İstanbul’dan bir hisse için tedbir kararı
Borsada bugün kar payı avansı dağıtacak 1 şirket var (13 Kasım)
İbrahim Erdemoğlu anlattı: 2,3 milyar $’lık yatırımla yüzde 50 büyüyeceğiz
20 kurumdan 60 hisse önerisi
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (12 Kasım)
GERİ
İLERİ
ASELSAN (ASELS) yeni satış sözleşmesini duyurdu
Powell'ın mesajları piyasalarda nasıl yankı buldu?
Borsa'da dün geri alım yapan 5 şirket
SPK'dan uzun bir aradan sonra yeni bülten
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' duyuran 5 şirket (14 Kasım)
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (15 Kasım)
Borsada dün geri alım yapan 9 şirket
Anadolu Efes’ten (AEFES) bakanlık onayı açıklaması
Piyasada ‘Trump’ zaferi fiyatlaması: Yeni dönemde neler bekleniyor?
13 Kasım borsada gün sonu özeti
Borsa İstanbul’dan bir hisse için tedbir kararı
Borsada bugün kar payı avansı dağıtacak 1 şirket var (13 Kasım)
İbrahim Erdemoğlu anlattı: 2,3 milyar $’lık yatırımla yüzde 50 büyüyeceğiz
20 kurumdan 60 hisse önerisi
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (12 Kasım)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL