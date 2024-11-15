EFT ve FAST işlemlerinde önemli değişiklik

EFT ve havalenin yanı sıra FAST işlemleri ile birlikte hesaplar arasında 7/24 para transfer işlemleri sağlanabiliyor. Hafta sonu ve iş saatlerinde saat 16.00 sonrası için yapılan işlemlere yüzde 50 ek ücret alınıyordu. Yapılan yeni düzenleme ile birlikte azami tarifelerin yüzde 50 fazlası oranında ek ücret alınmasına ilişkin uygulama artık sona erdi.

EFT ve FAST'te masraf ücreti kalktı

Merkez Bankası’nın Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milliyet'in haberine göre normal şartlarda hafta sonu ve iş saatlerinde saat 16.00 sonrası için yapılan işlemlere yüzde 50 ek ücret alınıyordu. Yapılan yeni düzenleme ile birlikte azami tarifelerin yüzde 50 fazlası oranında ek ücret alınmasına ilişkin uygulama artık sona erdi.

'Normal tarife uygulanacak'

Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı:

“Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte artık gün içinde saat 16:00’dan sonra yapılacak EFT ve FAST işlemlerinde normal EFT masrafından daha fazla alınan masraf kesintileri kaldırıldı. Hafta içi veya hafta sonu herhangi bir saatte yapacağınız EFT, FAST işlemlerinde masraflar artık normal tarife üzerinden belirlenecek. Ek ücret tarifesinin kaldırılmasının ana sebebi yapılan alışverişlerde ve ticari işlemlerde IBAN’la yapılan ödemeler kapsamında kayıt dışılığın önlenmesidir. Yüksek enflasyonist ortamda kartla yapılan ve banka yoluyla yapılan ödemeler arttığı için ve fatura veya fiş vermeyen, almayanlar da ayrı ayrı yükseltilen cezalarla muhatap olabilecekleri için vatandaşın daha rahat EFT işlemini gerçekleştirmesi için bu düzenleme yapılmış ve masraflar normal seviyelere çekilmiştir. Kayıt dışılığını azaltılması adına olumlu bir düzenleme olduğunu düşünüyorum."