Eğitime destek için elma topladılar

Kasım 22, 2019 0 Yorum 71 Okunma
Eğitime destek için elma topladılar

Acarlar Şirketler Topluluğu, Misbahçem’de yetiştirilip hasat edilen elmadan elde edilecek gelirle Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı öğrencilerinin eğitimine destek oluyor.

Her sene geleneksel olarak düzenlenen Elma Festivali Acarlar Şirketler Topluluğu yönetim kurulu üyesi Funda Acar ev sahipliğinde gerçekleşti.

Etkinliğe TEGV öğrencileri ve gönüllüleri başta olmak üzere iş ve sanat dünyasından bir çok isim katıldı.



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