Ehliyet yenileme ne zaman son? Ehliyet yenileme randevusu nasıl alabilirim?

İçişleri Bakanlığı tarafından defalarca uzatılan eski tip sürücü belgelerini yenileme süresi, son kez verilen tarihin bitimine sadece 3 gün kala kritik bir noktaya ulaştı. Milyonlarca sürücü ehliyetini yenilemiş olsa da, hala azımsanmayacak sayıda vatandaşın eski tip ehliyet kullandığı belirtiliyor. Sürecin uzatılmayacağı beklentisiyle birlikte, vatandaşlar ehliyet yenileme ücretlerinde olası bir artış yaşanmadan eski ehliyetlerini bir an önce yenilemek için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü birimlerine akın ediyor. Yenileme işlemleri için yoğunluk yaşanırken, yetkililerden son güne bırakmama ve randevu alarak işlemleri hızlıca tamamlama çağrısı yapılıyor.

EHLİYET YENİLEME NE ZAMAN SON?

Ehliyet yenileme için belirlenen süre 31 Temmuz 2025 tarihinde sona eriyor. 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü itibarıyla herhangi bir uzatma da söz konusu değil.

Şu anda ehliyet yenileme için ödenen ücret 15 TL. 1 Ağustos itibariyle B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 lira ücret ödenecek.

EHLİYET YENİLEME NASIL YAPILIR?

Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor. Başvurunuzun ardından yeni sürücü belgeniz basılır ve genellikle birkaç iş günü içinde teslim edilir.

Ehliyet Yenileme İşlemleri İçin Gerekli Belgeler ve Süreç Detayları

Eski tip sürücü belgesini yeni nesil ehliyet ile değiştirmek isteyen sürücülerin, belirlenen belgelerle başvuru yapmaları ve belirli adımları takip etmeleri gerekiyor. İşte ehliyet yenileme sürecine dair detaylar:

Gerekli Belgeler ve Ödeme:

Eski Sürücü Belgesi: Yenilenmek istenen eski tip sürücü belgesi ibraz edilmelidir.

Başvuru Ücreti: 15 TL tutarındaki başvuru ücretinin ödenmesi gerekmektedir. Bu ücret genellikle anlaşmalı bankalar veya online ödeme kanalları aracılığıyla yatırılabilir.

Sürücü Sağlık Raporu: Yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış "Sürücü Sağlık Raporu" sunulması zorunludur. Bu rapor, sürücünün araç kullanmaya engel bir sağlık sorunu olmadığını teyit eder.

Biyometrik Fotoğraf: Son 6 ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf gerekmektedir. Fotoğrafın güncel olması ve yönetmeliklere uygun nitelikte çekilmiş olması önemlidir.

Adres Beyanı: Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı olan açık adresin beyan edilmesi gerekmektedir.

Başvuru ve Teslimat Süreci:

Başvurular, yukarıdaki belgelerle birlikte Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün ilgili birimlerine yapılmaktadır. Başvurunun tamamlanmasının ardından, yeni sürücü belgeleri doğrudan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılmakta ve ardından PTT aracılığıyla başvuru sahibinin bildirdiği adrese güvenli bir şekilde teslim edilmektedir.

Geçici Sürücü Belgesi:

Yeni ehliyetin basım ve teslimat süreci boyunca sürücülerin mağdur olmaması adına bir çözüm sunulmaktadır. Bu süreçte, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet kapısı üzerinden geçici sürücü belgesi alınabilmektedir. Geçici sürücü belgesi, yeni ehliyet ulaşana kadar yasal olarak araç kullanma imkanı sağlamaktadır. Sürücülerin bu geçici belge ile araç kullanırken yanlarında bulundurmaları önem taşımaktadır.